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Какой продукт существенно снижает риск болезней сердца

Этот продукт достаточно употреблять раз в месяц

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Рацион питания очень влияет на состояние нашего организма, поэтому врачи рекомендуют употреблять только качественные и полезные продукты. Одним из них является тофу. Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что этот сыр положительно влияет на сердце.

Какой продукт существенно снижает риск болезней сердца

какой продукт защищает сердце / фото: Nelea Reazanteva - stock.adobe.com

Ученые изучили медицинские данные более 20 тысяч пациентов, и выяснили, что у людей, в рационе которых периодически появлялся тофу, риск сердечно-сосудистых проблем снижался на 18%. При чем, достаточно употреблять продукт всего один раз в месяц. Особенно это важно для женщин, которые находятся в периоде постменопаузы. Дело в том, что после климакса у женщин повышается риск развития сердечно-сосудистых проблем. Но минимизировать его поможет правильное питание и умеренная физическая активность.

Известно, что в составе тофу много витаминов, микроэлементов, в частности калий, натрий, кальций, магний, фосфор, а также незаменимых кислот, которые важны для здоровья. Этот продукт положительно влияет на пищеварение, нервную систему, укрепляет иммунитет, а также снижает риск возникновения камней в желчном пузыре. 

Эксперты отметили, что тофу однозначно рекомендуется к употреблению – с помощью этого продукта успешно снижается количество неоднозначного красного мяса в меню.

Напомним, эксперты рассказали, что избежать проблем с сердцем поможет активный образ жизни, правильный водный баланс в организме, сокращение животных жиров в рационе и конечно же, положительный настрой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты стоит ограничить в рационе, чтобы минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний?


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/18223-spasti-serdce-zhenschinam-posle-menopauzy-pomozhet-tofu.html
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