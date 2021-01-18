Какой продукт существенно снижает риск болезней сердца

Рацион питания очень влияет на состояние нашего организма, поэтому врачи рекомендуют употреблять только качественные и полезные продукты. Одним из них является тофу. Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что этот сыр положительно влияет на сердце.

какой продукт защищает сердце / фото: Nelea Reazanteva - stock.adobe.com

Ученые изучили медицинские данные более 20 тысяч пациентов, и выяснили, что у людей, в рационе которых периодически появлялся тофу, риск сердечно-сосудистых проблем снижался на 18%. При чем, достаточно употреблять продукт всего один раз в месяц. Особенно это важно для женщин, которые находятся в периоде постменопаузы. Дело в том, что после климакса у женщин повышается риск развития сердечно-сосудистых проблем. Но минимизировать его поможет правильное питание и умеренная физическая активность.

Известно, что в составе тофу много витаминов, микроэлементов, в частности калий, натрий, кальций, магний, фосфор, а также незаменимых кислот, которые важны для здоровья. Этот продукт положительно влияет на пищеварение, нервную систему, укрепляет иммунитет, а также снижает риск возникновения камней в желчном пузыре.

Эксперты отметили, что тофу однозначно рекомендуется к употреблению – с помощью этого продукта успешно снижается количество неоднозначного красного мяса в меню.

Напомним, эксперты рассказали, что избежать проблем с сердцем поможет активный образ жизни, правильный водный баланс в организме, сокращение животных жиров в рационе и конечно же, положительный настрой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты стоит ограничить в рационе, чтобы минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний?

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