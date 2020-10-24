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Главная Новости Здоровье диета и питание Названа тройка худших продуктов для здоровья сердца
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Названа тройка худших продуктов для здоровья сердца

Беречь сердце необходимо смолоду

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание — основной фактор, влияющий на общее состояние организма. Есть продукты, которые улучшают работу сердца, а есть те, которые негативно на него влияют. Что стоит ограничить в рационе, чтобы минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний? Об этом сообщает издание Medikforum.

Названа тройка худших продуктов для здоровья сердца

Shutterstock

Эксперты рассказали, что "подорвать" здоровье сердца может регулярное употребление колбасных изделий. Такие продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые повышают в организме уровень "плохого" холестерина. А еще обработанное мясо увеличивает риск диабета и провоцирует проблемы с желудком.

Также в этот список входит газировка и фруктовые соки. В этих напитках очень много сахара, а он негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск заболеваний на 20%. 

Кроме этого, в рационе стоит ограничить консервы, потому что в их составе много натрия и жиров, которые вредны для сердца. Особенно, такими продуктами не стоит увлекаться людям, у которых повышенное давление. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай может навредить работе сердца и печени.


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