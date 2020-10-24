Названа тройка худших продуктов для здоровья сердца

Правильное питание — основной фактор, влияющий на общее состояние организма. Есть продукты, которые улучшают работу сердца, а есть те, которые негативно на него влияют. Что стоит ограничить в рационе, чтобы минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний? Об этом сообщает издание Medikforum.

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Эксперты рассказали, что "подорвать" здоровье сердца может регулярное употребление колбасных изделий. Такие продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые повышают в организме уровень "плохого" холестерина. А еще обработанное мясо увеличивает риск диабета и провоцирует проблемы с желудком.

Также в этот список входит газировка и фруктовые соки. В этих напитках очень много сахара, а он негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск заболеваний на 20%.

Кроме этого, в рационе стоит ограничить консервы, потому что в их составе много натрия и жиров, которые вредны для сердца. Особенно, такими продуктами не стоит увлекаться людям, у которых повышенное давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай может навредить работе сердца и печени.

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