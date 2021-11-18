Какая специя помогает снизить уровень сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно вовремя отреагировать на проблему. Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион одну популярную специю.

Как снизить сахар в крови (фото из открытых источников)

Речь идет об куркуме, которая богата на различные витамины, а также калий, магний, железо, марганец, поддерживающих работу всего организма.

Куркума обладает многими лекарственными свойствами. Ее используют для снятия воспаления, облегчения боли при артрите и многих других болезней. Куркумин — главное действующее вещество специи, также может снизить уровень сахара в крови. Исследование показало, что куркумин помогает повысить чувствительность организма к инсулину, что приводит к снижению уровня глюкозы.

Клинические исследования дали отличные результаты. Они показали, что куркума может помочь тем, кто страдает сахарным диабетом второго типа, контролировать уровень глюкозы в крови и снизить риск появления серьезных осложнений.

Известно, что куркуму веками использовали в медицине и последние исследования подтверждают ее эффективность для контроля симптомов и профилактики диабета. Куркумин может оказывать положительное влияние на основные аспекты заболевания, включая инсулинорезистентность, гипергликемию, гиперлипидемию, а также апоптоз и островной некроз.

Другие исследования также показали, что куркумин может снизить уровень глюкозы в крови и предотвратить появление осложнений, связанных с диабетом.

Куркуму можно добавлять в различные блюда и напитки, она придает им золотистый цвет и выразительный аромат.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета.

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