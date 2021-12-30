Какой сок помогает эффективно снизить давление

Если у вас периодически наблюдаются скачки давления, то нормализовать состояние здоровья поможет клюква или ее сок. Как выяснили канадские ученые, этот напиток благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Как снизить давление / Фото: istockphoto

Эксперты отметили, что клюква богата на витамины А, С, Е, К и группы В, а также калий, фосфор, клетчатку, кальций, флавонолы, катехины и другие ценные вещества. Сок ягоды помогает нормализовать давление и снижает уровень "вредного" холестерина в крови. И все дело в флавоноидах, содержащихся в напитке, они благоприятно сказываются на работе сосудов.

Похожими свойствами обладает и голубика. Эта ягода укрепляет здоровье глаз и замедляет процессы старения клеток. При этом обе ягоды препятствуют развитию сахарного диабета и жировым отложениям в области живота.

Канадские исследователи порекомендовали добавить клюкву в рацион людям, у которых есть проблемы с мочеполовыми путями, поскольку ягода препятствует размножению инфекций и развитию цистита.

Еще в соке ягоды содержится много витамина С, который укрепляет иммунитет, предотвращая развитие простуды и других заболеваний.

Напомним, что лимон — популярный и полезный продукт, который давно используют в народной медицине, особенно для лечения простудных заболеваний. Но оказывается, что сок этих цитрусовых обладает еще и другими свойствами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Кортни Барт рассказала, какая диета способна снизить артериальное давление и "вредный" холестерин.

Читайте также, что многие люди жалуются на гипертонию — повышенное артериальное давление. В таких случаях необходимо обращаться к специалисту и проходить курс лечения. Если же вы хотите предотвратить развитие заболевания, тогда пересмотрите свой рацион и образ жизни в целом.

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