Сок какого овоща способен снизить артериальное давление

Многие люди жалуются на гипертонию — повышенное артериальное давление. В таких случаях необходимо обращаться к специалисту и проходить курс лечения. Если же вы хотите предотвратить развитие заболевания, тогда пересмотрите свой рацион и образ жизни в целом.

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что нельзя игнорировать гипертонию, поскольку она ухудшает общее самочувствие и мешает нормальному функционированию человека. Плюс ко всему, заболевание повышает риск возникновения серьезных проблем с сердцем.

Исследование показало, что гипертоникам нужно пересмотреть свой рацион питания и добавить в него один простой напиток, способный снизить давление. Речь идет об огуречном соке. Ученые провели эксперимент, в котором взяли участие пожилые люди с гипертоний. Их разделили на две группы: первая употребляла ежедневно огуречный сок, а вторая старалась привести свои показатели давления в норму с помощью быстрой ходьбы. Результаты показали, что у добровольцев, употребляющих небольшое количество овощного сока, показатели были намного лучше.

В итоге медики пришли к выводу, что сок овоща оказался более эффективным, чем обычные физические нагрузки.

Напомним, пониженным кровяным давлением или гипотонией называют состояние, когда систолическое (верхнее) давление находится на уровне 100 мм рт. столба или ниже. В таких случаях, человек испытывает слабость, головокружение, головную боль. Врач-невролог Ольга Кардышева рассказала, как действовать при гипотонии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Саутгемптонского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, какой фруктовый сок помогает снизить давление.

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