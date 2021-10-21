Что делать при пониженном артериальном давлении

Пониженным кровяным давлением или гипотонией называют состояние, когда систолическое (верхнее) давление находится на уровне 100 мм рт. столба или ниже. В таких случаях, человек испытывает слабость, головокружение, головную боль.

Пониженное давление / Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог Ольга Кардышева рассказала, как действовать при гипотонии. В первую очередь, улучшить общее самочувствие можно с помощью правильной позы и определенных продуктов. Эксперт рекомендует, прилечь и приподнять ноги выше уровня головы, чтобы кровоснабжение мозга улучшилось. Еще можно сесть, опустить голову как можно ниже между коленями. Затем нужно выпить стакан воды, чтобы устранить обезвоживание.

При пониженном давлении также можно съесть что-то соленое, например, маринованный огурец, селедку. Но постоянно такой способ использовать нельзя, иначе повышенный уровень соли может вызвать другие проблемы со здоровьем. Можно еще выпить кофе, потому что кофеин способствует повышению давления.

Также, по словам невролога, привести организм в тонус можно с помощью народных средств. Около месяца до приема пищи принимайте по 100 мл 3 раза в сутки отвар из плодов шиповника, красной рябины, плодов и листьев черной смородины, корня цикория, корня лекарственного одуванчика. Смешайте эти травы, залейте кипятком и дайте напитку настояться 4 часа.

Напомним, что гипотония (пониженное давление) встречается реже, чем гипертония, но приносит не меньше проблем. На своей странице в Instagram нутрициолог Александра Петина рассказала, в чем может быть причина пониженного давления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие упражнения помогают снизить давление.

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