Какой напиток поможет от токсинов и высокого холестерина

BTC/USD
49807.53
ETH/USD
3404.13
LTC/USD
168.56
USD/UAH
26.65
EUR/UAH
31.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Медики
рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток
обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов
и снижает холестерин.
Томатный сок (фото из открытых источников)
Известно,
что в составе томатного сока есть витамины А, С, Е, РР, а также железо, фосфор,
кальций, калий и другие вещества, которые положительно сказываются на работе
организма. Исследователи выяснили, что частое употребление сока из томатов
способствует профилактике высокого уровня холестерина, а это в свою очередь,
благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Кроме
того, томатный сок обладает детоксикационным эффектом, поэтому помогает эффективно
очистить организм от токсических веществ. В составе томатов есть клетчатка,
растительные жиры и органические кислоты, которые улучшают функционирование
кишечника и печени.
Напомним,
что высокий уровень холестерина в крови — один из самых важных факторов риска
возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы вовремя отреагировать
на ситуацию, необходимо научиться видеть "сигналы" нашего организма.Какими они могут быть?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что людям, увлекающимся курением, стоит
ограничить в рационе употребление моркови и томатов. Дело в том, что вещества,
содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают
его вредным для организма. Так что стоит задуматься и отказаться от пагубной
привычки.
Читайте
также, что в нашем рационе должно быть больше овощей, потому что в их составе
много витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит уделить тыкве. В чемсекрет этого обычного овоща рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости