logo
Русский Українська

BTC/USD

49807.53

ETH/USD

3404.13

LTC/USD

168.56

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какой напиток поможет от токсинов и высокого холестерина
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой напиток поможет от токсинов и высокого холестерина

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион томатный сок, потому что он помогает защитить организм от токсинов и высокого холестерина

сегодня, 09:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин.

Какой напиток поможет от токсинов и высокого холестерина

Томатный сок (фото из открытых источников)

Известно, что в составе томатного сока есть витамины А, С, Е, РР, а также железо, фосфор, кальций, калий и другие вещества, которые положительно сказываются на работе организма. Исследователи выяснили, что частое употребление сока из томатов способствует профилактике высокого уровня холестерина, а это в свою очередь, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, томатный сок обладает детоксикационным эффектом, поэтому помогает эффективно очистить организм от токсических веществ. В составе томатов есть клетчатка, растительные жиры и органические кислоты, которые улучшают функционирование кишечника и печени.

Напомним, что высокий уровень холестерина в крови — один из самых важных факторов риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, необходимо научиться видеть "сигналы" нашего организма.Какими они могут быть?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что людям, увлекающимся курением, стоит ограничить в рационе употребление моркови и томатов. Дело в том, что вещества, содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают его вредным для организма. Так что стоит задуматься и отказаться от пагубной привычки.

Читайте также, что в нашем рационе должно быть больше овощей, потому что в их составе много витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит уделить тыкве. В чемсекрет этого обычного овоща рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://profile.ru/news/society/health/ot-toksinov-i-vysokogo-holesterina-prostoj-no-poleznyj-napitok-925945/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ