Какой напиток поможет от токсинов и высокого холестерина

Медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин.

Томатный сок (фото из открытых источников)

Известно, что в составе томатного сока есть витамины А, С, Е, РР, а также железо, фосфор, кальций, калий и другие вещества, которые положительно сказываются на работе организма. Исследователи выяснили, что частое употребление сока из томатов способствует профилактике высокого уровня холестерина, а это в свою очередь, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, томатный сок обладает детоксикационным эффектом, поэтому помогает эффективно очистить организм от токсических веществ. В составе томатов есть клетчатка, растительные жиры и органические кислоты, которые улучшают функционирование кишечника и печени.

Напомним, что высокий уровень холестерина в крови — один из самых важных факторов риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, необходимо научиться видеть "сигналы" нашего организма.Какими они могут быть?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что людям, увлекающимся курением, стоит ограничить в рационе употребление моркови и томатов. Дело в том, что вещества, содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают его вредным для организма. Так что стоит задуматься и отказаться от пагубной привычки.

Читайте также, что в нашем рационе должно быть больше овощей, потому что в их составе много витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит уделить тыкве. В чемсекрет этого обычного овоща рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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