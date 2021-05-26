Почему курильщикам лучше не употреблять морковь и томаты

Овощи должны составлять большую часть нашего рациона, но есть случаи, когда они могут навредить организму. Эксперты отметили, что курильщикам не стоит налегать на морковку и томаты. В чем же проблема?

Морковь и томаты / Фото: pexels

Все знают о том, что в составе томатов и моркови много бета-каротина — вещества, отвечающего за красную и оранжевую пигментацию. В организме он преобразовывается в витамин А, дефицит которого может привести к различным проблемам с сердцем, а также некоторым видам онкологии.

В достаточном количестве бета-каротин положительно сказывается на иммунной системе, а также улучшает устойчивость кожи к воздействию солнечных лучей.

Но вот курильщикам этими овощами лучше не злоупотреблять. Эксперты говорят, что вещества, содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают его вредным для организма. Так что стоит задуматься и отказаться от пагубной привычки.

К слову, бета-каротин можно найти и в зеленых растениях: щавеле, шпинате, капусте, брокколи, горохе, зеленом луке, салате романо, петрушке и кинзе. Эти продукты хоть и не отличаются яркой окраской, но полезных веществ содержат не меньше.

Напомним, что почетное место в рационе должны занимать овощи, ведь в них содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Морковь — не исключение. Она обладает уникальными свойствами, о которых известно далеко не всем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые во время исследования выяснили, что регулярное употребление помидоров является эффективной профилактикой прогрессирования онкологических заболеваний, в том числе, рака кожи. И все благодаря ликопину — каротиноидному пигменту, который содержится в томатах.

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