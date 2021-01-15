Томаты помогают в лечении онкозаболеваний

По мнению ученых, увеличился процент заболевания онкологическими заболеваниями. На этом фото, главное не только во время выявить заболевания, но и также, по возможности, предотвратить, онкологическое заболевание. Для этого необходимо, как считают исследователи, придерживаться нужной диеты, не употреблять в пищу вредные продукты, а больше выбирать профилактику.

Томаты (фото из открытых источников)

Так, исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление помидоров является эффективной профилактикой прогрессирования онкологических заболеваний, в том числе, рака кожи, риск развития которого сокращается в два раза.

Исследователи из США (Агайо) огласили результаты трехгодичного исследования, в ходе которого был проведен ряд экспериментов на мышах. Грызунов кормили десятипроцентным томатным порошком, а затем подвергали ультрафиолетовому излучению. В результате исследований ученые обнаружили, что у животных, употреблявших томатный продукт, злокачественные опухоли кожи уменьшились примерно на 50%.

Оказалось, что каротиноидный пигмент ликопин, содержащийся в томатах, снижает риск развития рака и жировой болезни печени, а также помогает в лечении онкологии.

Напомним, онкология перестала быть фатальным заболеванием. Благодаря новому открытию ученых излечение от рака стало возможным, для этого требуется всего лишь вакцина. Эксперты из Гарвардского университета смогли создать уникальную вакцину, активирующую иммунную систему. Вакцина помогает направлять защитные функции организма на неоантигены для уничтожения опухолей У мышей иммунная система проявила сильную реакцию. Благодаря такой терапии происходило почти полное уничтожение злокачественных образований у грызунов, живущих более 150 дней. Для сравнения, мыши, проходящие традиционную терапию, умирали на 30 день.

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