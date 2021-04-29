Симптомы высокого холестерина, которые легко заметить

Высокий уровень холестерина в крови — один из самых важных факторов риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, необходимо научиться видеть "сигналы" нашего организма. Какими они могут быть?

Какие симптомы указывают на повышенный холестерин : фото: Shutterstock / Fotodom

Эксперты отмечают, что холестерин — это вещество, которое в основном образуется в печени и имеет ключевое значение для нормального функционирования организма. И для организма вреден лишь его избыток. Как правило, определить высокий уровень этого показателя можно по болевых ощущениях в руках и ногах. Дело в том, что "вредный" холестерин способствует образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают сосуды в конечностях, из-за чего происходит нарушение кровотока.

В ряде случаев холестерин также может сгущать кровоток, то есть циркуляция крови нарушается и это может спровоцировать покалывание в руках и ногах.

Еще одним признаком, указывающих на повышенный холестерин, является боль в груди с левой сторона, которая может распространяться на шею.

Последний признак — головная боль в затылке, который регулярно повторяется. Эксперты говорят, что закупорка сосудов бляшками может происходить и в области головы, поэтому высокий холестерин может проявляться таким симптомом. При появлении любого подобного признака, стоит обязательно сходить к врачу на консультацию.

Напомним, что после 30 лет нужно периодически сдавать анализы и следить за уровнем своего холестерина в крови. Потому что повышенный холестерин может стать причиной появления бляшек в сосудах и артериях и развития атеросклероза. Но, чтобы предотвратить эту проблему, эксперты рекомендуют пить чай из бергамота.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у многих людей повышен уровень холестерина и его нужно контролировать, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты говорят, что помочь в этом могут обычные овощи. Какие именно?

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