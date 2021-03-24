Два овоща, которые помогут снизить уровень холестерина

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Светлана Шкурупий
У
многих людей повышен уровень холестерина и его нужно контролировать, чтобы
предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты говорят, что
помочь в этом могут обычные овощи. Какие именно?
Какие овощи снижают холестерин / Фото: unsplash
Морковь
Исследователи
говорят, что всего две морковки в день за 2 месяца помогают снизить уровень "плохого"
холестерина в крови на 15%. Кроме того, оранжевый овощ нужно включать в рацион
людям, которые страдают заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистыми
болезнями. Морковь богата на витамины В, РР, С, Е и К. В ее составе есть
каротин — вещество, которое в организме превращается в витамин А. Также она
содержит железо, цинк, фосфор, калий и другие ценные микроэлементы.
Помидоры
Эти
овощи богаты на ликопин - мощный антиоксидант, который
помогает снижать уровень "плохого" холестерина. Ученые считают, что всего 25 мг
ликопина в день избавят вас от десятой доли холестерина в крови. Чтобы
обеспечить себя этой "дозой", достаточно выпить два стакана томатного сока.
Еще в помидорах много калия — этот
микроэлемент поддерживает в тонусе сердечную мышцу. Именно поэтому врачи
рекомендуют включать в меню как можно больше свежих томатов и тем, у кого
имеются проблемы с сердцем и сосудами. Эти овощи — хорошие помощники в
борьбе с лишними килограммами, ведь в них довольно много хрома, который
помогает унять голод, и совсем мало калорий – всего 22 ккал/100 г.
Напомним,
эксперты рассказали, какую рыбу полезно употреблять при повышенном холестерине
в крови.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как ногти могут выдавать высокий уровень холестерина.
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