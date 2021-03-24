Два овоща, которые помогут снизить уровень холестерина

У многих людей повышен уровень холестерина и его нужно контролировать, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты говорят, что помочь в этом могут обычные овощи. Какие именно?

Какие овощи снижают холестерин / Фото: unsplash

Морковь

Исследователи говорят, что всего две морковки в день за 2 месяца помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови на 15%. Кроме того, оранжевый овощ нужно включать в рацион людям, которые страдают заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистыми болезнями. Морковь богата на витамины В, РР, С, Е и К. В ее составе есть каротин — вещество, которое в организме превращается в витамин А. Также она содержит железо, цинк, фосфор, калий и другие ценные микроэлементы.

Помидоры

Эти овощи богаты на ликопин - мощный антиоксидант, который помогает снижать уровень "плохого" холестерина. Ученые считают, что всего 25 мг ликопина в день избавят вас от десятой доли холестерина в крови. Чтобы обеспечить себя этой "дозой", достаточно выпить два стакана томатного сока.

Еще в помидорах много калия — этот микроэлемент поддерживает в тонусе сердечную мышцу. Именно поэтому врачи рекомендуют включать в меню как можно больше свежих томатов и тем, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. Эти овощи — хорошие помощники в борьбе с лишними килограммами, ведь в них довольно много хрома, который помогает унять голод, и совсем мало калорий – всего 22 ккал/100 г.

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