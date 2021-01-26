Как ногти могут выдавать высокий уровень холестерина

Уровень холестерина в крови является важным показателем здоровья, поэтому за ним нужно периодически наблюдать. На его повышение могут указывать различные симптомы, в частности появление маленьких сгустков крови под ногтями.

как определить повышенный холестерин | фото: Nadya Lukic | Getty Images

Эксперты отмечают, что повышенный уровень холестерина в крови можно распознать по осколочным кровоизлияниям — малозаметным полоскам под ногтями. При обнаружении у себя этого симптома стоит обратиться к врачу, потому что он может указывать не только на повышенный холестерин, но и на ревматоидный артрит, псориаз, склеродермию и другие проблемы со здоровьем. Сначала эти сгустки крови под ногтями имеют сливовый цвет, но затем за несколько дней темнеют до коричневого или черного.

Определить уровень холестерина в крови можно с помощью специального анализа, но затягивать с его проведением не стоит, ведь существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно, если этот симптом сопровождается повышенной температурой, сбоями сердечного ритма и т. д.

Врачи отмечают, что контролировать уровень холестерина в крови можно с помощью регулярной физической активности и правильно сбалансированного рациона питания.

Напомним, что снизить "плохой" уровень холестерина в крови можно с помощью употребления огурцов. Несмотря на то, что в них содержится около 95% воды, этот овощ богат на различные витамины, а также кальций, марганец, йод и другие ценные микроэлементы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое растение помогает снизить уровень "плохого" холестерина и тем самым минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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