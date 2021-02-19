Какая рыба полезна для человека при повышенном холестерине

Свой рацион питания необходимо обогащать рыбой, потому что в ней содержится много витаминов и ценных веществ, необходимых организму для правильного функционирования. Эксперты рассказали, какую рыбу полезно употреблять при повышенном холестерине.

какая рыба поможет при атеросклерозе (фото из открытых источников)

Врачи отмечают, что уровень холестерина — важный показатель здоровья, если он повышен, тогда страдают стенки сосудов. На них образовываются атеросклеротические "бляшки", процесс образования которых известный как атеросклероз. При этом заболевании полезно употреблять рыбу, потому что она содержит жирные кислоты, которые снижают уровень "плохого" холестерина и положительно влияют на липидный обмен.

По словам специалистов, лучше всего выбирать красные сорта рыбы (семгу, форель, кету и другие виды лососевых). Но выбирайте охлажденную рыбу, а не замороженную, потому что в ней лучше сохранились вкусовые и полезные свойства. Также в рацион можно добавить сардины, салаку и сельдь. Но не покупайте соленые сорта.

Лучше подвергать любую жирную рыбу тепловой обработке в фольге. Благодаря данному способу рыба пропитается своим жиром и по максимуму сохранит полезные качества.

Еще эксперты рекомендуют готовить блюда из хека и минтая. Эти виды рыб отличаются большой пользой для людей с высоким уровнем холестерина. Но важно помнить о том, что рыбные блюда желательно употреблять не больше трех раз в неделю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть виды рыбы, которые накапливают ртуть, часто в форме высокотоксичного органического соединения – метилртути. Какие виды считаются самыми опасными читайте в нашем материале.

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