Топ 5 сортов рыбы, опасной для человека

Рыба и морепродукты – это важная часть здорового питания. Многие диетологи рекомендуют употреблять в пищу именно больше морепродуктов и рыбы. Но, как оказалось, не вся рыба так полезна, а некоторая даже опасна. Но они накапливают ртуть, часто в форме высокотоксичного органического соединения – метилртути. Мы приготовили несколько, на наш взгляд, опасных вид рыб для употребления.

Сорта рыбы. Фото marieclaire.ua

1. Дикий морской окунь

Чилийский морской окунь характеризуется высоким содержанием ртути, поэтому его стоит употреблять его в пищу не чаще двух раз в месяц.

2. Кафельник

Кафельник — еще одна рыба, которая отличается высоким содержанием ртути в мясе, поэтому ее потребление также рекомендуется ограничить.

3. Атлантический большеголов

Возраст большеголова может достигать 100 лет, и, учитывая средний возраст выловленных рыбин, можно предположить степень ее отравления токсичными веществами.

4.Акула

Большинство хищников накапливают в тканях соединения ртути, которые могут вызывать тяжелые поражения центральной нервной системы человека.

5. Королевская макрель

Причиной отравлений может послужить все тот же процесс накопления ртути в тканях рыбы.

Напомним, проблема накопления токсичных соединений касается диких видов рыбы, при этом рыба, выращенная в питомниках, не токсична. Врачи настоятельно рекомендуют беременным и кормящим женщинам ограничить потребление видов рыб, которые могут содержать ПХД – это лосось, сардины, крабы и морской окунь. При этом медики обращают внимание, что употребление жирной рыбы (лосось, тунец, сардины и скумбрия) связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний благодаря наличию жирных кислот омега-3. исследования показывают, что рыба обеспечивает множество питательных веществ, которые важны для развития вашего ребенка. Большинство экспертов согласны с тем, что основными питательными веществами являются две омега-3 жирные кислоты — DHA и EPA — которые трудно найти в других продуктах.

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