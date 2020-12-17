Названа вредная для здоровья рыба

Ученые обнаружили в некоторых сортах рыбы вредный уровень загрязняющих веществ и металлов. Основные вредные вещества в рыбе - дифенилы (ПХД). Запрещенные химикаты в изобилии находятся в почве и воде и в огромных количествах обнаруживаются в рыбе.

ФОТО: Из открытых источников

Проблема накопления токсичных соединений касается диких видов рыбы, при этом рыба, выращенная в питомниках, не токсична.

Врачи настоятельно рекомендуют беременным и кормящим женщинам ограничить потребление видов рыб, которые могут содержать ПХД – это лосось, сардины, крабы и морской окунь.

При этом медики обращают внимание, что употребление жирной рыбы (лосось, тунец, сардины и скумбрия) связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний благодаря наличию жирных кислот омега-3.

Напомним, "Комментарии" писали, что исследования показывают, что рыба обеспечивает множество питательных веществ, которые важны для развития вашего ребенка. Большинство экспертов согласны с тем, что основными питательными веществами являются две омега-3 жирные кислоты — DHA и EPA — которые трудно найти в других продуктах. Вы, вероятно, слышали, что рыба содержит загрязняющие вещества, такие как ртуть, которые могут нанести вред развивающемуся мозгу и нервной системе ребенка. Человеческое тело легко поглощает метилртуть, которая находится в рыбе. Исследования показывают, что воздействие даже низких доз метилртути может влиять на мозг и нервную систему. Младенцы (в том числе и плод в матке) и маленькие дети наиболее уязвимы к высоким уровням метилртути, потому что их мозг и нервная система все еще развиваются.

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