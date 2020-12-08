Рыба в рационе ребенка: как избежать ртути

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Вы, вероятно, слышали, что рыба содержит загрязняющие вещества, такие как ртуть, которые могут нанести вред развивающемуся мозгу и нервной системе ребенка. Человеческое тело легко поглощает метилртуть, которая находится в рыбе. Исследования показывают, что воздействие даже низких доз метилртути может влиять на мозг и нервную систему. Младенцы (в том числе и плод в матке) и маленькие дети наиболее уязвимы к высоким уровням метилртути, потому что их мозг и нервная система все еще развиваются.

Почему нельзя просто исключить рыбу из рациона питания ребенка?

Рыба является очень хорошим выбором — особенно в раннем детстве. Исследования показали, что получение достаточного количества омега-3 в младенчестве оказывает положительное влияние на зрение ребенка и его когнитивное развитие. Хорошими источниками жирных кислот является лосось, форель, анчоусы, сельдь, сардины. Четыре вида рыбы с самым высоким содержанием ртути – рыба-меч, акула, королевская скумбрия и моллюски из Мексиканского залива.

Большинство экспертов согласны с тем, что дети должны есть рыбу – они рекомендуют детям от 2 до 8 лет потреблять от 100 г до 200 г рыбы в неделю, а детям в возрасте 9 лет и старше — от 250 г до 300 г в неделю.

Другие источники омега-3

Нелегко найти DHA и EPA в других продуктах. Многие продукты (яйца, молоко, соевые напитки, сок, йогурт, хлеб и зерновые) обогащены омега-3, но большинство из них содержат только ALA. ALA — это омега-3, который дает некоторые преимущества для здоровья, но не те, которые вы получаете от DHA и EPA. Возможно, вы слышали, что семена льна являются хорошим источником омега-3, но оно не обеспечивает DHA и EPA. Единственной омега-3 жирной кислотой в растительных продуктах является ALA.

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