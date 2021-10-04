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Какой продукт обладает противораковым эффектом

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой обычный продукт обладает противораковым эффектом

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В нашем рационе должно быть больше овощей, потому что в их составе много витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит уделить тыкве. В чем секрет этого обычного овоща рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Какой продукт обладает противораковым эффектом

У какого овоща есть противораковый эффект / Фото: goodfon

Известно, что в тыкве содержится в 5 раз больше каротина, чем в моркови, а также она богата на марганец, фосфор, магний, кальций, витамины А, С, Е и В. А еще употребление овоща способно предотвратить развитие онкологических процессов, потому что в его составе есть вещество, блокирующее врастание сосудов в зачатки опухоли.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что в тыкве также много антиоксидантных соединений, которые борются в организме со свободными радикалами, защищая клетки организма от мутаций и повреждений, а это и есть противораковый эффект.

Напомним, специалист-онколог Андрей Каприни назвал три фактора, которые, по его версии, в наибольшей степени влияют на риск появления рака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оптимизм хорош не только в повседневной жизни, но также и в вопросах, касающихся здоровья. Какая категория людей меньше всего подвергается этой опасной болезни, знает врач-онколог Иван Карасев. Эксперт говорит, что такую страшную болезнь чаще всего диагностируют у тех, кто концентрирует свое внимание на негативных вещах.

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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/dietolog-ginzburg-nazval-produkt-s-protivorakovym-effektom.html
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