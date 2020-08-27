Оптимизм хорош не только в повседневной жизни, но также и в вопросах, касающихся здоровья. Какая категория людей меньше всего подвергается этой опасной болезни, знает врач-онколог Иван Карасев. Об этом передает издание newsyou.

Оказывается, настроение и то, как человек относится к своей жизни, может повлиять на подверженность к различным болезням, и к раку в том числе.

Какой категории людей не страшен рак: мнение онколога. Фото: unsplash.

Эксперт говорит, что такую страшную болезнь чаще всего диагностируют у тех, кто концентрирует свое внимание на негативных вещах. А все потому, объясняет он, что открытые, положительные люди значительно реже болеют и поддаются вирусам. Те, кто настроен агрессивно и недоволен своей жизнью, болеют значительно чаще. К таким выводам врач пришел после продолжительного наблюдения за пациентами.

Несмотря на стремительно быстрый темп развития современной медицины, врачам до сих пор не удалось установить причину, по которой раковые клетки появляются в организме. Однако хронический стресс, неправильное питание, генетическая предрасположенность – все это можно назвать благотворной средой для развития болезней.





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