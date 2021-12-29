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Какие продукты помогут справиться с кашлем

Эксперты перечислили список продуктов, которые стоит добавить в рацион, потому что они эффективно борются с кашлем

сегодня, 21:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Зимой очень легко можно подхватить простудное заболевание, а его незаменимым симптомом является кашель. Но не спешите пить лекарства, ведь избавиться от него можно и с помощью определенных продуктов.

Какие продукты помогут справиться с кашлем

Как справиться с кашлем (фото из открытых источников)

Эксперты советуют обогатить меню имбирем, ведь в его составе есть множество витаминов и активных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами. А еще имбирь расслабляет и успокаивает мышцы дыхательных путей. Похожим эффектом обладает и чеснок, в нем есть аллицин, эффективно борющийся с кашлем. 

Настоящим кладезем полезных витаминов и элементов является куриный бульон. Это блюдо эффективно борется с инфекцией верхних дыхательных путей, а куриный белок, в котором содержится аминокислота цистеин, помогает побороть приступы сильного кашля.

Не стоит забывать и о цитрусовых (апельсинах, мандаринах, грейпфруте), ведь они богаты на витамин С, который укрепляет иммунную систему и является мощным антиоксидантом. 

А еще вылечить быстро кашель можно с помощью "золотого молока" — это напиток, в который входит молоко, куркума и мед. Он борется с воспалениями и помогает выводить токсины, вызывающие обструкцию дыхательных путей.

Напомним, что в зимнее время обостряются респираторные заболевания. Представляем вашему вниманию три эффективных народных средства от кашля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вас регулярно беспокоит кашель и насморк, тогда можно самостоятельно приготовить целебную мазь: какие ингредиенты для этого понадобятся.

Читайте также, какой продукт не рекомендуется употреблять при простуде и гриппе. 


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/produkty-kotorye-pomogut-spravitsya-s-kashlem.html
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