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Как самостоятельно сделать мазь от кашля и насморка

Если регулярно беспокоит кашель и насморк, тогда можно самостоятельно приготовить целебную мазь: что для этого нужно

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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В осенне-зимний период наш организм весьма уязвим, поэтому подцепить простуду или грипп проще простого. Если начал беспокоить кашель или насморк, то излечить их поможет мазь, которую можно приготовить самостоятельно.

Как самостоятельно сделать мазь от кашля и насморка

Мазь от кашля и насморка (фото из открытых источников)

Народное средство поможет быстро и эффективно избавиться от симптомов простуды, потому что состоит из натуральных компонентов. Мазь приготовить легко и быстро, а хранить ее можно в холодильнике в течение месяца. Что требуется для рецепта?

Возьмите 0,5 ст. меда, 0,5 ст. подсолнечного масла, 2 ст. л. сока алоэ, 20 г прополиса, половину спичечного коробка натурального пчелиного воска, 2 таблетки стрептоцида и 2 таблетки мумие. В небольшой кастрюле смешайте ингредиенты (кроме препаратов), поставьте на водяную баню и разогрейте, постоянно помешивая, пока пчелиный воск полностью не раствориться. Потом снимите с огня. Далее измельчите в порошок таблетки, засыпьте их в чистую стеклянную баночку с завинчивающейся крышкой. Залейте сухую смесь теплой медово-масляной массой, добавьте свежевыжатый сок алоэ. Хорошо перемешайте до однородности.

При первых симптомах простуды целебную мазь нужно нанести на спину и грудь, укрыть смазанные места пищевой пленкой и укутать теплым платком. Дополнительно можно смазать переносицу, особенно при сильном насморке. Через несколько минут вы сможете дышать.

Напомним, американские ученые выяснили, что при насморке можно выяснить стадию болезни и по слизи из носа узнать о состоянии иммунитета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что от насморка в осенний период не застрахован никто. Но многие люди относятся к нему несерьезно, поэтому не долеченный насморк легко переходит в острый ринит. Чтобы этого не произошло оториноларинголог Кира Базаркина рассказала, каких ошибок нельзя допускать во время лечения.


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Источник: https://joinfo.com/health/1216401_Kak-prigotovit-tselebnuyu-maz-kashlya-nasmorka.html
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