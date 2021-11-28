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Назван запрещенный при простуде и гриппе продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, от какого продукта следует отказаться во время простуды и гриппа

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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В холодное время года учащаются случаи заболевания гриппом и простудой. А во время болезни наш организм ослаблен и поддерживать силы нужно с помощью правильных продуктов. Врач Александр Мясников рассказал, от чего следует отказаться, чтобы не навредить здоровью еще больше.

Назван запрещенный при простуде и гриппе продукт

Что нельзя пить при простуде и гриппе (фото из открытых источников)

Специалист настоятельно рекомендует во время простуды и гриппа отказаться от употребления алкогольных напитков. Дело в том, что некоторые люди прибегают к "народным средствам" и могут для лечения выпить пару рюмочек водки с черным перцем, например. Но такими действиями можно нанести серьезный вред слизистой желудка. В результате "лечения" человек рискует получить не только простуду, но и дополнительную нагрузку на ослабленный организм. 

По словам врача, во время простудных заболеваний лучше пить богатый цинком и магнием куриный бульон, так как он облегчает болезненное состояние организма. Кроме того, важно употреблять много жидкости, в том числе теплые напитки, например, – чай с медом или клюквенный сок.

Напомним, в сезон простудных заболеваний нужно укреплять свой иммунитет, обогащая его витаминами и полезными микроэлементами. Ученые из Австралии в ходе исследования выяснили, что в этом деле хорошо помогает цинк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор медицинских наук, из системы здравоохранения Клиники Майо Чарльз Питерс рекомендует во время гриппа употреблять следующие продукты.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8vIicTGPUoE&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F1
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