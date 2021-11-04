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Светлана Шкурупий
В
сезон простудных заболеваний нужно укреплять свой иммунитет, обогащая его витаминами
и полезными микроэлементами. Ученые из Австралии в ходе исследования выяснили,
что в этом деле хорошо помогает цинк.
Эффективен ли цинк против простуды и кашля / Фото: Unsplash
Эксперты
отметили, что цинк — один из уникальных эссенциальных элементов, который может
облегчить симптомы и сократить продолжительность болезни при многих различных
типичных инфекционных заболеваниях, в частности простуде и гриппе. Однако, есть
сложности с вопросом оптимальной дозировки.
Ученые
проанализировали 28 исследований с данными более 5 тысяч участников и выяснили,
что цинк играет важную роль в поддержании работы иммунной системы, а также этот
микроэлемент регулирует выработку гормонов, нужен для производства белков, ДНК,
а также для нормализации давления.
Результаты
экспериментов показали, что цинк может предотвратить около пяти респираторных
инфекций на 100 человек по сравнению с препаратом плацебо. Три исследования
также показывают, что цинк может предотвратить серьезные симптомы респираторных
заболеваний, такие как высокая температура.
Напомним,
что грипп сопровождается
множеством неприятных симптомов, включая боли в мышцах, насморк, рвоту и
диарею. Они не только обезвоживают организм, но и истощают все необходимые для
борьбы с инфекцией ресурсы. Поэтому, несмотря на отсутствие аппетита, нормально
питаться, когда вы болеете, просто необходимо. Какие продукты стоит включить в
свой рацион?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что "подхватить" простуду или грипп в
зимний период не составит труда, но восстановить здоровье после заболевания
может быть трудно. На что стоит обратить внимание?
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