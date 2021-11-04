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Эффективен ли цинк против простуды и кашля

Исследователи из Университета Сиднея (Австралия) рассказали, помогает ли цинк бороться с простудными заболеваниями

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В сезон простудных заболеваний нужно укреплять свой иммунитет, обогащая его витаминами и полезными микроэлементами. Ученые из Австралии в ходе исследования выяснили, что в этом деле хорошо помогает цинк.

Эффективен ли цинк против простуды и кашля

Эффективен ли цинк против простуды и кашля / Фото: Unsplash

Эксперты отметили, что цинк — один из уникальных эссенциальных элементов, который может облегчить симптомы и сократить продолжительность болезни при многих различных типичных инфекционных заболеваниях, в частности простуде и гриппе. Однако, есть сложности с вопросом оптимальной дозировки.

Ученые проанализировали 28 исследований с данными более 5 тысяч участников и выяснили, что цинк играет важную роль в поддержании работы иммунной системы, а также этот микроэлемент регулирует выработку гормонов, нужен для производства белков, ДНК, а также для нормализации давления.

Результаты экспериментов показали, что цинк может предотвратить около пяти респираторных инфекций на 100 человек по сравнению с препаратом плацебо. Три исследования также показывают, что цинк может предотвратить серьезные симптомы респираторных заболеваний, такие как высокая температура.

Напомним, что грипп сопровождается множеством неприятных симптомов, включая боли в мышцах, насморк, рвоту и диарею. Они не только обезвоживают организм, но и истощают все необходимые для борьбы с инфекцией ресурсы. Поэтому, несмотря на отсутствие аппетита, нормально питаться, когда вы болеете, просто необходимо. Какие продукты стоит включить в свой рацион?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "подхватить" простуду или грипп в зимний период не составит труда, но восстановить здоровье после заболевания может быть трудно. На что стоит обратить внимание?


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Источник: https://bmjopen.bmj.com/content/11/11/e047474
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