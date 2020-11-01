Врачи рассказали, что лучше кушать, если вы заболели гриппом

Болеть гриппом совершенно не весело. Издание Insider с учетом рекомендаций врачей составило список продуктов, которые стоит кушать, если вы заболели гриппом.



Что пить, когда у вас грипп

Вода – это лучшее, что вы можете употреблять, чтобы помочь своему организму в борьбе с болезнью. Доктор медицинских наук из Стэнфордского медицинского центра Ян Неллиган отмечает, что когда вы болеете, скорость обмена веществ в организме увеличивается, что может привести к увеличению потери жидкости, и вам нужно увеличить гидратацию водой. Это поможет уберечься от обезвоживания.

Неллиган советует избегать таких напитков, как сладкая газировка и сок, потому что в них слишком высокое содержание сахара. Большое количество сахара может вызвать диарею, которая приведет к еще большему обезвоживанию.

Что касается альтернативных напитков с низким содержанием сахара, таких как кофе и чай, то в период болезни стоит отказаться от кофеина. Он может вызвать головную боль и нервозность, что может негативно сказаться на вашем самочувствии. Также стоит избегать употребления алкогольных напитков, так как они способствуют обезвоживанию.

Что кушать, когда у вас грипп

Грипп сопровождается множеством неприятных симптомов, включая боли в мышцах, насморк, рвоту и диарею. Эти симптомы не только обезвоживают организм, но и истощают все необходимые для борьбы с инфекцией ресурсы. Поэтому, несмотря на отсутствие аппетита, нормально питаться, когда вы болеете, просто необходимо. Доктор медицинских наук, из системы здравоохранения Клиники Майо Чарльз Питерс рекомендует кушать такие продукты:

- бульон;

— куриный суп;

— йогурт;

— фрукты с высоким содержанием витамина С;

— брокколи;

— овсянка

— перец;

— хрен.

Бульон и куриный суп содержат значительное количество натрия, который является одним из видов электролита, который может помочь вашему организму оставаться гидратированным, заставляя вас удерживать воду. Однако стоит быть осторожными, если у вас есть болезни, при которых необходимо придерживаться бессолевой диеты.

Также стоит кушать йогурты, ведь они богаты белком, кальцием, цинком, витаминами группы В и витамином D, которые могут помочь уменьшить дисфункцию кишечника. В нем также содержится ряд пробиотиков, которые способствуют здоровому пищеварению. Это может помочь больным гриппом, которые испытывают тошноту или рвоту.

Листовая зелень, брокколи и фрукты — такие как апельсины, клубника, ананасы, киви и манго — являются богатым источником витамина С, который, как показали исследования, может сократить продолжительность вашей болезни. Витамин С также очень эффективен в борьбе с простудой.

Клетчатка в овсянке может облегчить проблемы с желудком и кишечником.

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