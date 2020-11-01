Врачи рассказали, что лучше кушать, если вы заболели гриппом

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Татьяна Веремеева
Болеть гриппом совершенно не весело. Издание Insider с
учетом рекомендаций врачей составило список продуктов, которые стоит кушать,
если вы заболели гриппом.
Вода – это лучшее, что вы можете употреблять, чтобы
помочь своему организму в борьбе с болезнью. Доктор медицинских наук из Стэнфордского
медицинского центра Ян Неллиган отмечает, что когда вы болеете, скорость обмена
веществ в организме увеличивается, что может привести к увеличению потери
жидкости, и вам нужно увеличить гидратацию водой. Это поможет уберечься от
обезвоживания.
Неллиган советует избегать таких напитков, как сладкая газировка
и сок, потому что в них слишком высокое содержание сахара. Большое количество
сахара может вызвать диарею, которая приведет к еще большему обезвоживанию.
Что касается альтернативных напитков с низким содержанием
сахара, таких как кофе и чай, то в период болезни стоит отказаться от кофеина.
Он может вызвать головную боль и нервозность, что может негативно сказаться на
вашем самочувствии. Также стоит избегать употребления алкогольных напитков, так
как они способствуют обезвоживанию.
Грипп сопровождается множеством неприятных симптомов,
включая боли в мышцах, насморк, рвоту и диарею. Эти симптомы не только
обезвоживают организм, но и истощают все необходимые для борьбы с инфекцией
ресурсы. Поэтому, несмотря на отсутствие аппетита, нормально питаться, когда вы
болеете, просто необходимо. Доктор медицинских наук, из системы здравоохранения
Клиники Майо Чарльз Питерс рекомендует кушать такие продукты:
- бульон;
— куриный суп;
— йогурт;
— фрукты с высоким содержанием витамина С;
— брокколи;
— овсянка
— перец;
— хрен.
Бульон и куриный суп содержат значительное количество
натрия, который является одним из видов электролита, который может помочь
вашему организму оставаться гидратированным, заставляя вас удерживать воду.
Однако стоит быть осторожными, если у вас есть болезни, при которых необходимо
придерживаться бессолевой диеты.
Также стоит кушать йогурты, ведь они богаты белком,
кальцием, цинком, витаминами группы В и витамином D, которые могут помочь
уменьшить дисфункцию кишечника. В нем также содержится ряд пробиотиков, которые
способствуют здоровому пищеварению. Это может помочь больным гриппом, которые
испытывают тошноту или рвоту.
Листовая зелень, брокколи и фрукты — такие как апельсины,
клубника, ананасы, киви и манго — являются богатым источником витамина С,
который, как показали исследования, может сократить продолжительность вашей
болезни. Витамин С также очень эффективен в борьбе с простудой.
Клетчатка в овсянке может облегчить проблемы с желудком и
кишечником.
Напомним, ученые из Центрa когнитивной нейронауки
Лондонского Университета Брунеля расскaзали, каким образом медицинские
маски могут навредить пожилым людям.
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