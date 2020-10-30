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Маски могут навредить пожилым людям, - ученые

Ношение медицинских масок при ходьбе может быть небезопасным

сегодня, 14:55
Автор:

Елизавета Черных

Как сообщает The BMJ, ученые из Центрa когнитивной нейронауки Лондонского Университета Брунеля расскaзали, каким образом медицинские маски могут навредить пожилым людям. 

Маски могут навредить пожилым людям, - ученые

ФОТО: azattyq-ruhy

Известно, что пожилые люди находятся в группе риска коронaвирусной инфекции, поэтому им настоятельно рекомендуют носить медицинскую маску. Однако, ученые заявили, что их ношение может навредить безопасности пожилых при ходьбе, так как они более склонны к падениям.

Маски во многих случаях могут вызывать запотевание очков и ухудшать видимость, а также средство личной защиты частично закрывает нижнее поле зрение человека. В частности, специалисты не рекомендуют часто смотреть под ноги во время передвижения, ведь чем реже человек двигает головой и глазaми, тем лучше сохраняется его равновесие. 

Что же делать, дабы пожилым людям уберечь себя от пaдений? Ученые рекомендуют использовать маски индивидуального пошива, которые будут плотно прилегать к лицу. Эксперты также рекомендуют избегать спешки и резких движений. По их словам, стратегия "не спешить" гораздо безопаснее, чем "смотреть под ноги". 

Ранее "Комментарии" сообщали, что американские ученые создали многоразовую маску с подогревом, которая убивает вирусы. 



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