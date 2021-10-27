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Какие продукты помогут очистить печень от токсинов

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Небензя рассказал, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы очистить печень от токсинов.

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Печень — один из важнейших органов человека, выполняющий множество функций. И чтобы он хорошо работал, его нужно поддерживать с помощью правильных продуктов. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Небензя рассказала, что нужно добавить в рацион.

Какие продукты помогут очистить печень от токсинов

Как очистить печень от токсинов (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что продуктов, способных очистить печень от токсинов — нет, но есть те, которые улучшают работу органа и способствуют выведению шлаков и вредных веществ. В эту группы входит: постные сорта мяса (индейка, кролик, курица, телятина), нежирные виды рыбы (судак, минтай), макароны из твердых сортов пшеницы, крупы (гречка, риск, манка), а также орехи, сухофрукты, фрукты и овощи (свежие и приготовленные на пару).

Врач также отметила, что прежде чем устраивать "детокс" своей печени, необходимо проконсультироваться с врачом, и не заниматься самолечением, поддаваясь модным тенденциям, поскольку это может потом обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Напомним, что сбой в работе печени может привести к серьезным последствиям со здоровьем. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о приправе, способной улучшить работу органа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что печень выполняет множество функций и является ключевым звеном в системе пищеварения. Она отфильтровывает все токсины, попадающие в организм. Но чтобы наш "фильтр" надежно работал, из рациона желательно исключить некоторые напитки. 

Читайте также, что медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин.


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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/top-5-produktov-kotorye-ochistyat-pechen-ot-toksinov/
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