Какие продукты помогут очистить печень от токсинов

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Печень
— один из важнейших органов человека, выполняющий множество функций. И чтобы он
хорошо работал, его нужно поддерживать с помощью правильных продуктов. Врач-гастроэнтеролог
Татьяна Небензя рассказала, что нужно добавить в рацион.
Как очистить печень от токсинов (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что продуктов, способных очистить печень от токсинов — нет, но есть
те, которые улучшают работу органа и способствуют выведению шлаков и вредных
веществ. В эту группы входит: постные сорта мяса (индейка, кролик, курица,
телятина), нежирные виды рыбы (судак, минтай), макароны из твердых сортов
пшеницы, крупы (гречка, риск, манка), а также орехи, сухофрукты, фрукты и овощи
(свежие и приготовленные на пару).
Врач
также отметила, что прежде чем устраивать "детокс" своей печени, необходимо
проконсультироваться с врачом, и не заниматься самолечением, поддаваясь модным
тенденциям, поскольку это может потом обернуться серьезными последствиями для
здоровья.
Напомним, что сбой в работе печени может привести к серьезным последствиям со здоровьем.
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о приправе, способной улучшить работу органа.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что печень выполняет множество функций и
является ключевым звеном в системе пищеварения. Она отфильтровывает все
токсины, попадающие в организм. Но чтобы наш "фильтр" надежно работал,
из рациона желательно исключить некоторые напитки.
Читайте
также, что медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что
этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости