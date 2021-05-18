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Главная Новости Здоровье диета и питание Удар по печени: какие напитки могут навредить органу
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Удар по печени: какие напитки могут навредить органу

Эксперты назвали напитки, которыми не стоит злоупотреблять, потому что они способны ударить по печени

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Печень — жизненно важный орган человека, который выполняет множество функций и является ключевым звеном в системе пищеварения. Она отфильтровывает все токсины, попадающие в организм. Но чтобы наш "фильтр" надежно работал, из рациона желательно исключить некоторые продукты и напитки. 

Удар по печени: какие напитки могут навредить органу

какие напитки способны навредить печени (фото из открытых источников)

Кофе

Любимый многими утренний напиток способен серьезно ударить по печени, особенно, если вы употребляете его с сахаром и жирным молоком. Американские ученые говорят, что лучше отказаться от этих добавок, ведь именно они вредят органу.  

Газировка

Речь идет о сладкой газированной воде, соках, лимонадах, в составе которой много сахара, красителей, усилителей вкуса и других искусственных добавок, способных спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в частности привести к неалкогольной жировой болезни печени.  

Алкоголь

Конечно же, спиртные напитки бьют по печени, и ни для кого это не секрет. Алкоголь может привести к циррозу (заболеванию, для которого характерно замещение клеток печени рубцовой тканью). Безусловно, такие диагнозы нельзя получить после одной веселой вечеринки. Опаснее всего – накопительный эффект, который создается при частом употреблении алкоголя. 

Напомним, что ученые из Наньчанского университета доказали, что мускатный орех положительно влияет на печень и может защитить ее от повреждений. Также этот орех повышает концентрацию внимания, улучшает память и зрительное восприятие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Зухра Павлова рекомендует быть осторожнее с медом, ведь в большом количестве он может навредить печени. По словам врача, переизбыток фруктозы может привести к жировому гепатозу.


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-drinks-for-your-liver/
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