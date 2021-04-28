Какой орех поможет предотвратить повреждения печени

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Светлана Шкурупий
Орехи
занимают почетное место в нашем рационе, поскольку богаты на витамины и
минеральные вещества, необходимые для полноценной работы организма. Особое
внимание ученые рекомендуют обратить на мускатный орех. Что же в нем
особенного?
Мускатный орех : фото / harchi.info
Специалисты
отметили, что в мускатном орехе содержатся витамины А, С, Е и группы В, а также
антиоксиданты, пектины, клетчатка и другие ценные макроэлементы. Как правило,
мускатный орех используют в качестве пряности, но мало кто знает, что он
обладает полезными свойствами и в китайском медицине является неотъемлемым
лекарственным средством. С его помощью лечат заболевания желудочно-кишечного
тракта, облегчают болезненные ощущения при артрите и других болезнях. Но это
еще не все.
Исследователи
из Наньчанского университета в ходе эксперимента на лабораторных грызунах
выяснили, что мускатный орех способен защитить печень. Благодаря этому продукты
уровень воспаления в этом органе существенно уменьшался. Исследователи
полагают, что причина может крыться в лигнанах, то есть антиоксидантах, которые
содержатся в мускатном орехе.
Также
этот орех повышает концентрацию внимания, улучшает память и зрительное
восприятие, избавляет от депрессии, стрессовых состояний и хронической
усталости.
Напомним, что ученые провели исследование, результаты которого доказали, что частое употребление грецких орехов положительно сказывается на здоровье, в частности сердечно-сосудистой системе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что орехи могут способствовать уменьшению веса, несмотря на то, что они достаточно калорийны. Они богаты клетчаткой, которая может усилить чувство сытости и задержать опорожнение желудка, подавляя тем самым чувство голода.
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