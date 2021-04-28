Какой орех поможет предотвратить повреждения печени

Орехи занимают почетное место в нашем рационе, поскольку богаты на витамины и минеральные вещества, необходимые для полноценной работы организма. Особое внимание ученые рекомендуют обратить на мускатный орех. Что же в нем особенного?

Мускатный орех : фото / harchi.info

Специалисты отметили, что в мускатном орехе содержатся витамины А, С, Е и группы В, а также антиоксиданты, пектины, клетчатка и другие ценные макроэлементы. Как правило, мускатный орех используют в качестве пряности, но мало кто знает, что он обладает полезными свойствами и в китайском медицине является неотъемлемым лекарственным средством. С его помощью лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, облегчают болезненные ощущения при артрите и других болезнях. Но это еще не все.

Исследователи из Наньчанского университета в ходе эксперимента на лабораторных грызунах выяснили, что мускатный орех способен защитить печень. Благодаря этому продукты уровень воспаления в этом органе существенно уменьшался. Исследователи полагают, что причина может крыться в лигнанах, то есть антиоксидантах, которые содержатся в мускатном орехе.

Также этот орех повышает концентрацию внимания, улучшает память и зрительное восприятие, избавляет от депрессии, стрессовых состояний и хронической усталости.

Напомним, что ученые провели исследование, результаты которого доказали, что частое употребление грецких орехов положительно сказывается на здоровье, в частности сердечно-сосудистой системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что орехи могут способствовать уменьшению веса, несмотря на то, что они достаточно калорийны. Они богаты клетчаткой, которая может усилить чувство сытости и задержать опорожнение желудка, подавляя тем самым чувство голода.

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