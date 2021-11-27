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Как похудеть в области живота: эффективный способ

Диетолог Кортни Д’Анджело назвал рацион наиболее эффективный для избавления жировых отложений в области живота

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Одной из самых проблемных зон в женской фигуре является область живота. И похудеть в этой зоне бывает не просто. Но главное — желание и сила воли. Эксперты рассказали, с помощью какого типа питания можно убрать жир на животе.

Как похудеть в области живота: эффективный способ

Кето-диета (фото из открытых источников)

Специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион и начать придерживаться правил кето-диеты. Этот режим питания характерен низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров. Кето-диета помогает снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину, улучшить самочувствие и похудеть за счет изменения метаболизма.

Диетолог Кортни Д’Анджело отметил, что такой тип питания богат белком и, как правило, состоит из цельных продуктов, включающих один ингредиент и множество питательных веществ.

Кроме того, он подчеркнул, что диета способствует снижению вероятности развития ожирения, сахарного диабета и проблем с давлением.

Для кето-диеты подходят натуральные продукты: мясо, рыба, масло, яйца, сыр, грибы, низкоуглеводные овощи, орехи и семена.

Напомним, что кофе является любимым напитком миллионов людей, ведь он заряжает организм энергией и повышает продуктивность. А вот некоторые добавляют в него еще и лимон, чтобы ускорить процесс похудения. Но работает ли это?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что похудение – процесс сложный, требующий терпения и силы воли. Но для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, необязательно отказываться от привычного образа жизни или соблюдать жесткую диету. Эксперты назвали несколько утренних привычек, которые помогут вам вернуться в форму.

Читайте также, эксперты рассказали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избавиться от жира в области живота. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/beauty/127038-nazvan-samyy-effektivnyy-sposob-pohudeniya-v-oblasti-zhivota.html
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