Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы похудеть

Многие девушки стараются привести к лету свою фигуру в порядок, а помочь в этом могут обычные пешие прогулки. Эксперты рассказали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избавиться от жира в области живота.

Ходьба для похудения (фото из открытых источников)

Врачи отмечают, что пешие прогулки приводят в тонус весь организм и полезно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во время ходьбы сжигаются калории, а создание дефицита калорий – вот способ похудения. Но помимо физической активности нужно еще следить за рационом питания и исключить из него вредные продукты.

Тренер Стивен Дэниелс говорит, что в день нужно ходьбе уделять 1 час, а можно разделить это время на две 30-минутные прогулки. Это уже личное желание каждого. Специалист отметил, что с помощью ходьбы можно сжечь 200-300 калорий в час. А чтобы увеличить этот показатель, нужно использовать наклонную ходьбу (ходить по наклонной местности), ходьбу по лестнице или увеличивать скорость ходьбы. Чтобы избавиться от 450 г жира нужно сжечь около 3500 калорий.

Тренер советует постоянно поддерживать режим ходьбы и постепенно увеличивать интенсивность, иначе никакого положительного эффекта не будет.

Напомним, что американские специалисты назвали два важных факта о похудении, которые нужно знать всем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Ольга Безуглая рассказала, с чего начать похудение. Специалист дала три методики повышения психологического иммунитета. Безуглая считает, что начинать любое дело, в том числе и похудение, лучше в воскресенье. Понедельник, по ее мнению, это непростой день, и мы подсознательно сложные вещи ставим себе на понедельник, а должно быть просто и легко.

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