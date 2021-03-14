logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.03.2021

BTC/USD

59782.52

ETH/USD

1857.48

LTC/USD

216.99

НБУ 14.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы похудеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы похудеть

Ходьба – это эффективный способ сжечь калории

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие девушки стараются привести к лету свою фигуру в порядок, а помочь в этом могут обычные пешие прогулки. Эксперты рассказали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избавиться от жира в области живота. 

Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы похудеть

Ходьба для похудения (фото из открытых источников)

Врачи отмечают, что пешие прогулки приводят в тонус весь организм и полезно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во время ходьбы сжигаются калории, а создание дефицита калорий – вот способ похудения. Но помимо физической активности нужно еще следить за рационом питания и исключить из него вредные продукты. 

Тренер Стивен Дэниелс говорит, что в день нужно ходьбе уделять 1 час, а можно разделить это время на две 30-минутные прогулки. Это уже личное желание каждого. Специалист отметил, что с помощью ходьбы можно сжечь 200-300 калорий в час. А чтобы увеличить этот показатель, нужно использовать наклонную ходьбу (ходить по наклонной местности), ходьбу по лестнице или увеличивать скорость ходьбы. Чтобы избавиться от 450 г жира нужно сжечь около 3500 калорий.

Тренер советует постоянно поддерживать режим ходьбы и постепенно увеличивать интенсивность, иначе никакого положительного эффекта не будет.

Напомним, что американские специалисты назвали два важных факта о похудении, которые нужно знать всем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Ольга Безуглая рассказала, с чего начать похудение. Специалист дала три методики повышения психологического иммунитета. Безуглая считает, что начинать любое дело, в том числе и похудение, лучше в воскресенье. Понедельник, по ее мнению, это непростой день, и мы подсознательно сложные вещи ставим себе на понедельник, а должно быть просто и легко.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://womanel.com/zdorove/fitnes/2021/02/08/kakoe-kolichestvo-hodby-pomozhet-szhigat-zhir-na-zhivote-po-slovam-trenera/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ