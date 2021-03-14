Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы похудеть

Язык
Coinspot 14.03.2021
BTC/USD
59782.52
ETH/USD
1857.48
LTC/USD
216.99
НБУ 14.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Многие девушки стараются привести к лету свою фигуру в порядок, а помочь в этом могут обычные пешие прогулки. Эксперты рассказали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избавиться от жира в области живота.
Ходьба для похудения (фото из открытых источников)
Врачи отмечают, что пешие прогулки приводят в тонус весь организм и полезно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во время ходьбы сжигаются калории, а создание дефицита калорий – вот способ похудения. Но помимо физической активности нужно еще следить за рационом питания и исключить из него вредные продукты.
Тренер Стивен Дэниелс говорит, что в день нужно ходьбе уделять 1 час, а можно разделить это время на две 30-минутные прогулки. Это уже личное желание каждого. Специалист отметил, что с помощью ходьбы можно сжечь 200-300 калорий в час. А чтобы увеличить этот показатель, нужно использовать наклонную ходьбу (ходить по наклонной местности), ходьбу по лестнице или увеличивать скорость ходьбы. Чтобы избавиться от 450 г жира нужно сжечь около 3500 калорий.
Тренер советует постоянно поддерживать режим ходьбы и постепенно увеличивать интенсивность, иначе никакого положительного эффекта не будет.
Напомним, что американские специалисты назвали два важных факта о похудении, которые нужно знать всем.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Ольга Безуглая рассказала, с чего начать похудение. Специалист дала три методики повышения психологического иммунитета. Безуглая считает, что начинать любое дело, в том числе и похудение, лучше в воскресенье. Понедельник, по ее мнению, это непростой день, и мы подсознательно сложные вещи ставим себе на понедельник, а должно быть просто и легко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости