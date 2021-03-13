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Два факта о похудении, которые нужно знать всем

Похудение — непростой и продолжительный процесс

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы хотите к лету привести свою фигуру в порядок и активно занялись этим процессом, тогда вам нужно знать два важных факта о похудении. 

Два факта о похудении, которые нужно знать всем

важные факты о похудении (фото из открытых источников)

Американские специалисты в ходе исследований выяснили, что даже небольшое употребление алкогольных напитков может привести к увеличению веса. 

Согласно общим рекомендациям, женщинам допускается пить один напиток в день. А мужчинам – два. Но представители Европейской ассоциации по изучению ожирения заявили, что даже такое количество алкоголя пагубно сказывается на организме и может привести к набору лишнего веса. И чем больше люди пьют спиртного, тем выше их риск столкнуться с ожирением. 

Стоит понимать, что алкоголь затрудняет работу печени и мешает усвоению витаминов и полезных организму веществ. 

Кроме того, эксперты подчеркнули, что пропуск ужина может помешать людям в борьбе с лишним весом. Если раньше считалось, что нельзя пропускать утренний прием пищи, потому что в течение дня люди употребляют больше калорий, то недавнее исследование показало, что ужин пропускать также нельзя, потому что вес в результате может увеличиться на 10%. Это не значит что нужно много есть вечером, просто рацион должен быть правильно сбалансирован и калории в нем правильно распределены. 

Напомним, что американские эксперты назвали главные ошибки, которые чаще всего допускают люди в процессе похудения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из США определили пять продуктов, которые помогут ускорить процесс снижения веса. Что это за продукты, узнайте в нашем материале. 


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Источник: https://womanel.com/zdorove/diety/2021/03/07/2-novyh-fakta-o-pohudenii-o-kotoryh-vam-nuzhno-uznat-pryamo-sejchas/
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