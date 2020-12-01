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Пять продуктов, ускоряющих похудение

Добавьте к своим усилиям по снижению веса употребление этих продуктов, и вы увидите результат

сегодня, 17:02
Автор:

Елизавета Черных

Американские специалисты уверены, что простая здоровая диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, консервантов и нездоровых жиров — это все, что нужно для поддержания здоровья и стройности вашего тела. Поэтому они определили пять продуктов, которые помогут ускорить процесс снижения веса. 

Пять продуктов, ускоряющих похудение

ФОТО: Из открытых источников

Спаржа

Это натуральное мочегонное средство, которое еще и помогает облегчить вздутие живота и другие неприятные ощущения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Food Science, баланс аминокислот и минералов, которые содержатся в спарже, могут также помочь облегчить симптомы похмелья.

Авокадо

Этот продукт имеет в своем составе масла, которые положительно влияют на синдром раздраженного кишечника и другие расстройства пищеварения. Авокадо также признают одним из самых полезных продуктов для восстановления печени.

Цедра цитрусовых

Цедра лимона, лайма и других цитрусовых содержит антиоксидант d-лимонен, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, помогает стимулировать ферменты печени.

Грейпфрут

Японские ученые обнаружили, что грейпфрут может усиливать действие сжигающих калории жировых клеток, усиливая расщепление жира и снижая аппетит. 

Куркума

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Gut, сложный куркумин, содержащийся в ярко-оранжевой индийской специи куркуме, уменьшает закупорку желчных протоков и образование рубцов в печени, препятствуя химическим реакциям, связанным с воспалительным процессом.

Ранее "Комментарии" писали о напитке, который делает людей умнее. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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