Исследование показало, что употребление этого напитка делает людей умнее

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Елизавета Черных
Ученые из Университета Бирмингема удалось выяснить, какой напиток может влиять на улучшение работы мозга, а также помочь в выполнении определенных когнитивных задач. По мнению исследователей, это горячий шоколад.
ФОТО: Из открытых источников
В исследовании ученых принимали участие 18 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый из них прошел стандартную процедуру, направленную на нарушение кровообращения мозга, которая включала вдыхание 5% двуокиси углерода (CO2). Для примера, это в 100 раз больше нормальной концентрации CO2 в воздухе.
Каждый испытуемый дважды выполнял тест на CO2 до и после употребления горячего шоколада. В одном из таких случаев он был обогащено флаванолами. В обоих случаях участников просили пройти несколько когнитивных тестов, которые становились все более сложными.
Ведущий автор исследования доктор Катарина Рендейро рассказала, что напиток, обогащенный флаванолами, был приготовлен с добавлением натурального какао-порошка. В результате участники, которые пили горячий шоколад с флаванолами, выполняли свои более сложные когнитивные задачи в среднем на 11% быстрее других.
Ученые подчеркнули, что флаванолы содержатся в самых разных продуктах, включая яблоки, ягоды, виноград или зеленый чай. Однако Рендейро отмечает, что поедание кусочков шоколада, скорее всего, не принесет такой же дозы флаванолов, как какао-порошок.
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