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Исследование показало, что употребление этого напитка делает людей умнее

Новое исследование показывает удивительное влияние напитков с высоким содержанием флаванолов на работу мозга

сегодня, 11:26
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Университета Бирмингема удалось выяснить, какой напиток может влиять на улучшение работы мозга, а также помочь в выполнении определенных когнитивных задач. По мнению исследователей, это горячий шоколад. 

Исследование показало, что употребление этого напитка делает людей умнее

ФОТО: Из открытых источников

В исследовании ученых принимали участие 18 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый из них прошел стандартную процедуру, направленную на нарушение кровообращения мозга, которая включала вдыхание 5% двуокиси углерода (CO2). Для примера, это в 100 раз больше нормальной концентрации CO2 в воздухе. 

Каждый испытуемый дважды выполнял тест на CO2 до и после употребления горячего шоколада. В одном из таких случаев он был обогащено флаванолами. В обоих случаях участников просили пройти несколько когнитивных тестов, которые становились все более сложными.

Ведущий автор исследования доктор Катарина Рендейро рассказала, что напиток, обогащенный флаванолами, был приготовлен с добавлением натурального какао-порошка. В результате участники, которые пили горячий шоколад с флаванолами, выполняли свои более сложные когнитивные задачи в среднем на 11% быстрее других. 

"Тот факт, что флаванолы могут быть эффективными для улучшения церебральной оксигенации и когнитивной функции даже в здоровом мозге, является замечательным открытием, и это означает, что потенциально всем нам может принести пользу диета, богатая флаванолами", — сказала автор исследования. 

Ученые подчеркнули, что флаванолы содержатся в самых разных продуктах, включая яблоки, ягоды, виноград или зеленый чай. Однако Рендейро отмечает, что поедание кусочков шоколада, скорее всего, не принесет такой же дозы флаванолов, как какао-порошок.

Ранее "Комментарии" писали о продуктах, которые нельзя употреблять после приема антибиотиков. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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