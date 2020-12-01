Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять в пищу после антибиотиков

Медики назвали перечень продуктов, а которых стоит забыть на некоторое время после приема антибиотиков. Эти продукты способствуют возникновению болей в животе, тошноте и даже нарушению ритма сердца.

ФОТО: Из открытых источников

Алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар — именно это, по мнению специалистов, нежелательно употреблять в пищу несколько дней после курса лечения антибиотиками, так как данные продукты мешают правильному усвоению препаратов. В последствии возникают неприятные симптомы.

Медики утверждают, что прием антибиотиков может спровоцировать кандидоз (разновидность грибковой инфекции), а сладости и выпечка как раз-таки способствуют усилению болезни. Чтобы нейтрализовать побочные эффекты, нужно прибегнуть к помощи пробиотиков.

Чтобы позаботиться о желудочно-кишечном тракте, специалисты советуют употреблять квашеную капусту, каши из цельного зерна, свежие овощи, фрукты, ягоды облепихи и натуральные йогурты. Эти продукты являются действенным средством для восстановления микрофлоры кишечника.

Ранее "Комментарии" рассказывали о восьми способах, которые помогут не сорваться с диеты.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!