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Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять в пищу после антибиотиков

Некоторые лекарственные препараты нарушают микробиоту кишечника, поэтому следует позаботиться о здоровье ЖКТ

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Медики назвали перечень продуктов, а которых стоит забыть на некоторое время после приема антибиотиков. Эти продукты способствуют возникновению болей в животе, тошноте и даже нарушению ритма сердца. 

Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять в пищу после антибиотиков

ФОТО: Из открытых источников

Алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар — именно это, по мнению специалистов, нежелательно употреблять в пищу несколько дней после курса лечения антибиотиками, так как данные продукты мешают правильному усвоению препаратов. В последствии возникают неприятные симптомы. 

Медики утверждают, что прием антибиотиков может спровоцировать кандидоз (разновидность грибковой инфекции), а сладости и выпечка как раз-таки способствуют усилению болезни. Чтобы нейтрализовать побочные эффекты, нужно прибегнуть к помощи пробиотиков. 

Чтобы позаботиться о желудочно-кишечном тракте, специалисты советуют употреблять квашеную капусту, каши из цельного зерна, свежие овощи, фрукты, ягоды облепихи и натуральные йогурты. Эти продукты являются действенным средством для восстановления микрофлоры кишечника. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о восьми способах, которые помогут не сорваться с диеты. 



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Источник: https://golos.ua/news/medyky-nazvaly-produkty-kotorye-nelzya-upotreblyat-v-pyshhu-posle-antybyotykov
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