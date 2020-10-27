С чего начать похудение: диетолог назвала три важных момента

Налаживать систему питания нужно в комплексе с другими мерами, ведь наше здоровье зависит не только от еды. Как повысить психологический иммунитет, рассказала диетолог Ольга Безуглая в Instagram.

Специалист дала три методик повышения психологического иммунитета.

Во-первых, следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и в информационной нагрузке из новостей и соцсетей.

Второй момент – налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К примеру, существует связь наших эмоций и кортизола. Всем, кто хочет похудеть, рекомендуется пораньше ложиться спать и меньше читать на ночь новостей.

И третье – физическая активность. Спорт должен быть в удовольствие, уверена диетолог. Поэтому советует найти для себя оптимальный вариант: ходьба, плаванье или же подъем по ступенькам дома на 16 этаж.

Безуглая считает, что начинать любое дело, в том числе и похудение, лучше в воскресенье. Понедельник, по ее мнению, это непростой день, и мы подсознательно сложные вещи ставим себе на понедельник, а должно быть просто и легко.

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