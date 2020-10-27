С чего начать похудение: диетолог назвала три важных момента

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Таисия Ерохина
Налаживать систему
питания нужно в комплексе с другими мерами, ведь наше здоровье зависит не только
от еды. Как повысить психологический иммунитет, рассказала диетолог Ольга
Безуглая в Instagram.
Специалист дала
три методик повышения психологического иммунитета.
Во-первых,
следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог
отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для
гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и
в информационной нагрузке из новостей и соцсетей.
Второй момент –
налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать
достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К
примеру, существует связь наших эмоций и кортизола. Всем, кто хочет похудеть, рекомендуется
пораньше ложиться спать и меньше читать на ночь новостей.
И третье – физическая активность. Спорт должен быть в удовольствие, уверена диетолог.
Поэтому советует найти для себя оптимальный вариант: ходьба, плаванье или же
подъем по ступенькам дома на 16 этаж.
Безуглая считает,
что начинать любое дело, в том числе и похудение, лучше в воскресенье. Понедельник,
по ее мнению, это непростой день, и мы подсознательно сложные вещи ставим себе
на понедельник, а должно быть просто и легко.
Напомним, врач назвала ТОП-5
причин добавить
в свой рацион свеклу.
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