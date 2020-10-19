ТОП-5 причин добавить в свой рацион свеклу

Многие недооценивают пользу свеклы, хотя этот красный овощ может похвастаться рядом полезных свойств. Об этом пишет для ТСН Светлана Фус.

Во-первых, свекла полезна для сердца — снижает риск сердечных приступов, сердечной недостаточности и инсульта. Пигмент бетаин, имеющийся в свекле, это антиоксидант, защищающий организм от свободных радикалов. Бетаин сохраняет печень, участвует в метаболизме жиров, влияет на липиды крови, а соответственно — уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Знайте, что это вещество устойчиво к нагреву и сохраняет свои свойства в вареном корнеплоде. Кроме того, свекла содержит соединения, которые превращаются в организме человека в оксид азота NO — это помогает расширять сосуды и снижать кровяное давление.

Во-вторых, свекла — оружие против усталости. Антиоксидантные, противовоспалительные и сосудистые эффекты, создаваемые компонентами свеклы, могут улучшить умственную и когнитивную функцию. К тому же корнеплод — источник калия, который помогает нервам и мышцам нормально функционировать. А именно из-за недостаточного уровня калия возникает усталость, слабость, мышечные спазмы и даже опасные для жизни нарушения сердечного ритма.

Третья причины употреблять свеклу — нормализации работы кишечника. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон овощ положительно влияет на работу пищеварительной системы, дает ощущение сытости, а еще помогает усилить перистальтику кишечника и благотворно отражается на бактериальной флоре.

Четвертое, что нужно знать о свекле, ее полезность для беременных. Этот овощ содержит фолиевую кислоту, которая необходима всем женщинам детородного возраста и особенно беременным. Вещество помогает предотвратить дефекты развития нервной трубки плода и снижает риск преждевременных родов.

Пятое полезное свойство свеклы — профилактика простуды. Флавиноиды, содержащиеся в свекле, обладают антибактериальным действием. Поэтому сок этого корнеплода закапывают в нос при насморке или используют для полоскания горла при ангине, ларингите и фарингите.

Диетолог отметила, что не рекомендуется из-за относительно высокого содержания моно- и дисахаридов и высокого гликемического индекса вареной и печеной свеклы этот овощ употреблять диабетикам. Следует воздержаться и тем, у кого есть артрит, болезни почек, подагра.

Врач рекомендует употреблять свеклу 3-4 раза в неделю в различных блюдах.

Напомним, врач объяснил, почему нельзя съедать в день много орехов.

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