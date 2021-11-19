Правда ли, что кофе с лимоном помогает похудеть

Кофе является любимым напитком миллионов людей, ведь он заряжает организм энергией и повышает продуктивность. А вот некоторые добавляют в него еще и лимон, чтобы ускорить процесс похудения. Но работает ли это?

Кофе с лимоном (фото из открытых источников)

Существует распространенное мнение, что отдельно кофе и лимон способствуют похудению, а значит, их комбинация должна быть еще более эффективной. Кофе содержит биологически активные соединения, такие как кофеин, теобромин, теофиллин и хлорогеновая кислота. Они, как известно, способствуют похудению. Более того, хлорогеновая кислота расщепляет жировые клетки, еще больше ускоряя процесс похудения.

А сок лимона известен своей способностью ускорять метаболизм. С утра до завтрака рекомендуется выпивать стакан воды с лимонным соком. Также лимон стимулирует выработку желчи, а витамин С защищает от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Считается, что употребление смеси лимонного сока и кофе по утрам может помочь сжечь жир в районе живота и ускорить процесс похудения. Однако наука не подтверждает это утверждение. Впрочем, такой напиток будет содержать много полезных антиоксидантов и сохранит те же преимущества, которые имеют кофе и лимонный сок сами по себе.

Приготовить напиток можно как из молотого кофе, так и из растворимого. Чтобы сделать его из растворимого кофе, положите в чашку кипятка половину чайной ложки кофе и полчайной ложки лимонного сока. Чтобы сделать его из молотого кофе, приготовьте кофе как обычно и уже в готовый напиток добавьте лимонный сок. Лучше всего пить такую смесь за 30 мин до занятий спортом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как кофе влияет на почки.

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