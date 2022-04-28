Как омолодить мозг: названы три простых продукта

Ученые со всего мира пытаются найти средство, которое помогли бы предотвратить развитие деменции — старческого слабоумия, но к сожалению, пока "волшебной таблетки" от заболевания нет. Однако, исследователи знают возможности, с помощью которых можно отсрочить наступление когнитивных расстройств.

С помощью каких продуктов можно омолодить мозг (фото из открытых источников)

Американские эксперты говорят, что в первую очередь, важно обратить внимание на своей рацион питания. Согласно результатам их исследования, одна порция овощей в день способна омолодить мозг. Они наблюдали за группой добровольцев возраст которых становил от 58 до 99 лет.

На протяжение 5 лет их опрашивали на предмет диет и тестировали на сохранность памяти и функции мышления. Особенное внимание уделялось тому, сколько овощей употребляли "подопытные". Результаты исследования показали, что у тех, кто ел, например, шпинат, салат и капусту — память и другие когнитивные функции снижались гораздо медленнее, чем у тех, кто ограничивал эти продукты в рационе.

Ученые отметили, что разница в скорости снижения функций мозга эквивалента 11 годам старения.

Напомним, что питание напрямую связано со здоровьем, поэтому внимательно следите за своим рационом. Врач Мишель Лучано рассказала, какие виды масла необходимо ограничить в меню, чтобы не спровоцировать проблемы с мозговой активностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые, исходя из результатов исследования, заявили, что необходимо почаще употреблять цитрусовые, в частности апельсиновый сок, потому что они помогают в борьбе с деменцией — заболеванием нервной системы.

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