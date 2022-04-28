Как омолодить мозг: названы три простых продукта

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Светлана Шкурупий
Ученые
со всего мира пытаются найти средство, которое помогли бы предотвратить развитие
деменции — старческого слабоумия, но к сожалению, пока "волшебной таблетки"
от заболевания нет. Однако, исследователи знают возможности, с помощью которых
можно отсрочить наступление когнитивных расстройств.
С помощью каких продуктов можно омолодить мозг (фото из открытых источников)
Американские
эксперты говорят, что в первую очередь, важно обратить внимание на своей рацион
питания. Согласно результатам их исследования, одна порция овощей в день способна
омолодить мозг. Они наблюдали за группой добровольцев возраст которых становил
от 58 до 99 лет.
На
протяжение 5 лет их опрашивали на предмет диет и тестировали на сохранность
памяти и функции мышления. Особенное внимание уделялось тому, сколько овощей
употребляли "подопытные". Результаты исследования показали, что у
тех, кто ел, например, шпинат, салат и капусту — память и другие когнитивные
функции снижались гораздо медленнее, чем у тех, кто ограничивал эти продукты в
рационе.
Ученые
отметили, что разница в скорости снижения функций мозга эквивалента 11 годам
старения.
Напомним,
что питание напрямую связано со здоровьем, поэтому внимательно следите за своим
рационом. Врач Мишель Лучано рассказала, какие виды масла необходимо ограничить
в меню, чтобы не спровоцировать проблемы с мозговой активностью.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые, исходя из результатов
исследования, заявили, что необходимо почаще употреблять цитрусовые, в
частности апельсиновый сок, потому что они помогают в борьбе с деменцией —
заболеванием нервной системы.
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