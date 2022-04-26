Названы виды масла, способные спровоцировать слабоумие

Питание напрямую связано со здоровьем, поэтому внимательно следите за своим рационом. Врач Мишель Лучано рассказала, какие виды масла необходимо ограничить в меню, чтобы не спровоцировать проблемы с мозговой активностью.

Что провоцирует слабоумие / Фото: ctfassets.net

Специалист отметила, что правильная диета положительно отражается не только на фигуре, но и на общем состоянии организма. Чтобы предотвратить слабоумие — утрату функций головного мозга, врач рекомендует исключить или ограничит в рационе сливочное и пальмовое масло. Дело в том, что в их составе содержатся насыщенные жиры, которые негативно отражаются на функционировании мозга, а также на работе сердечно-сосудистой системы.

Избыток насыщенных жиров может вызвать также атеросклероз (недуг при котором страдают стенки сосудов) и обострения заболеваний желчного пузыря.

Также медик отметила, что для здоровья мозга представляют опасность молочные продукты, маргарин и красное мясо. Еще, чтобы предотвратить деменцию, следует ограничить в рационе сладости, жирную и жаренную пищу, потому что в них также содержатся насыщенные жиры.

Напомним, что не все растительные масла одинаково полезны для здоровья, некоторые виды могут больше навредить, чем принести пользу. Но есть тип масла, который обладает уникальным вкусом и полезен в любом виде — это масло авокадо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Коррин Тойн отметила, что при высоком холестерине важно следить за своим рационом, в частности в него нужно добавить рапсовое и оливковое масло. С их помощью можно привести показатель в норму.

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