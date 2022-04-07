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Должно быть на каждой кухне: названо самое полезное масло

Врач-диетолог Катрина Триско назвала масло, которое должно быть у каждой хозяйки, потому что оно обладает уникальным вкусом и питательной ценностью

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Мы используем различные виды масел для жарки и заправки блюд, но самым полезным, по словам диетолога Катрины Триско, можно считать только одно. И речь идет не об оливковом.

Должно быть на каждой кухне: названо самое полезное масло

Какое масло назвали самым полезным на кухне (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что не все растительные масла одинаково полезны для здоровья, некоторые виды могут больше навредить, чем принести пользу. Но есть тип масла, который обладает уникальным вкусом и полезен в любом виде — это масло авокадо.

По словам диетолога, оно имеет мягкий вкус и высокую температуру дымления (до 230 градусов), которое может выдерживать, не превращая еду в канцероген. Это масло можно использовать как заправку для салатов, а также оно подходит для жарки.

В составе продукта содержится цинк, магний, кальций, медь, витамины Е, А, РР, С, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "вредного" холестерина.

Одно из исследований показало, что масло авокадо помогает организму усваивать каротиноиды — органические пигменты, которые содержатся в оранжевых и красных фруктах и овощах, образовываясь потом в витамин А.

Кроме того, масло авокадо содержит мощные природные антиоксиданты, отвечающие за красоту и молодость как кожи, так и всего организма. Они борются со свободными радикалами, которые наносят повреждения клеткам, защищая от развития серьезных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на украинских рынках реализаторы все чаще предлагают купить оливковое масло, которое часто подделывают. Уверяют, что масло натуральное. На самом деле, это смесь подсолнечного, куда добавляют разные примеси и ароматизаторы. Неподготовленные покупатели в повседневной жизни не могут различить, где натуральный продукт, а где подделка. Как это сделать?


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Источник: https://www.eatthis.com/best-cooking-oil/
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