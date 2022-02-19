Как отличить натуральное оливковое масло от фальсификата.

На украинских рынках реализаторы все чаще предлагают купить оливковое масло, которое часто подделывают. Уверяют, что масло натуральное. На самом деле, это смесь подсолнечного, куда добавляют разные примеси и ароматизаторы. Неподготовленные покупатели в повседневной жизни не могут различить, где натуральный продукт, а где подделка. Об этом информируют в сюжете "Завтрака из 1+ 1".

Оливковое масло часто подрабатывают (фото из открытых источников)

Как отметил, исполнительный директор, возглавляющий Союз потребителей Украины Максим Несмиянов, есть способ, который пригодится, когда нужно выбирать между фальсификатом оливкового масла и натуральным продуктом. Но этот метод можно попробовать только в холодное время года.

Натуральный оливковый продукт на холоде быстро начинает густеть, а фальсификат имеет одинаковую плотность, даже если любая температура. Специалист объясняет, что это происходит из-за замерзания жирных кислот и натурального воска, содержащегося в оливковых плодах.

При этом оливковый продукт первого отжима стоит не дешевле 300 и более гривен. Также на фальсификат может указать тара, так как оливковое масло принято продавать в стеклянных бутылках.

Несмиянов дает дельный совет: покупать этот продукт в крупных торговых супермаркетах. Обычно здесь меньше шансов приобрести фальсификат, как это может произойти на рынке или в интернете.

Вместе с тем, оливковое масло имеет много полезных свойств.

Регулярное употребление оливкового продукта является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Он укрепляет сосуды и придает им эластичность.

Применение оливкового масла ускоряет выведение из организма токсинов.

Также это натуральное масло существенно понижает в организме курильщиков вредность никотина на внутренние органы.

Но, наибольшее присутствие в оливковом масле ненасыщенных жирных кислот, от которых человеческий организм имеет неоценимую пользу. В общем, они делают крепкими кровеносные сосуды и восстанавливают зрение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как отличить натуральное мороженое от подделки .

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