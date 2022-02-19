Как отличить натуральное оливковое масло от фальсификата.

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Лиля Воробьева
На украинских рынках реализаторы все чаще предлагают купить оливковое масло, которое часто подделывают. Уверяют, что масло натуральное. На самом деле, это смесь подсолнечного, куда добавляют разные примеси и ароматизаторы. Неподготовленные покупатели в повседневной жизни не могут различить, где натуральный продукт, а где подделка. Об этом информируют в сюжете "Завтрака из 1+ 1".
Оливковое масло часто подрабатывают (фото из открытых источников)
Как отметил, исполнительный директор, возглавляющий Союз потребителей Украины Максим Несмиянов, есть способ, который пригодится, когда нужно выбирать между фальсификатом оливкового масла и натуральным продуктом. Но этот метод можно попробовать только в холодное время года.
Натуральный оливковый продукт на холоде быстро начинает густеть, а фальсификат имеет одинаковую плотность, даже если любая температура. Специалист объясняет, что это происходит из-за замерзания жирных кислот и натурального воска, содержащегося в оливковых плодах.
При этом оливковый продукт первого отжима стоит не дешевле 300 и более гривен. Также на фальсификат может указать тара, так как оливковое масло принято продавать в стеклянных бутылках.
Несмиянов дает дельный совет: покупать этот продукт в крупных торговых супермаркетах. Обычно здесь меньше шансов приобрести фальсификат, как это может произойти на рынке или в интернете.
Вместе с тем, оливковое масло имеет много полезных свойств.
Регулярное употребление оливкового продукта является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Он укрепляет сосуды и придает им эластичность.
Применение оливкового масла ускоряет выведение из организма токсинов.
Также это натуральное масло существенно понижает в организме курильщиков вредность никотина на внутренние органы.
Но, наибольшее присутствие в оливковом масле ненасыщенных жирных кислот, от которых человеческий организм имеет неоценимую пользу. В общем, они делают крепкими кровеносные сосуды и восстанавливают зрение.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как отличить натуральное мороженое от подделки .
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