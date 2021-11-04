logo

BTC/USD

61944.70

ETH/USD

4538.04

LTC/USD

202.74

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание С помощью какого масла можно снизить уровень холестерина
commentss НОВОСТИ Все новости

С помощью какого масла можно снизить уровень холестерина

Диетолог Коррин Тойн рассказала, какое масло необходимо добавить в рацион, если хотите снизить уровень холестерина

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

У многих людей в крови повышенный уровень холестерина и если не контролировать этот показатель, то можно получить серьезную угрозу здоровью. Но есть продукты, которые эффективно помогают нормализовать холестерина.

С помощью какого масла можно снизить уровень холестерина

Как снизить холестерин (фото из открытых источников)

Диетолог Коррин Тойн отметила, что при высоком холестерине важно следить за своим рационом, в частности в него нужно добавить рапсовое и оливковое масло. С их помощью можно привести показатель в норму. Это важно, потому что "вредный" холестерин может накапливаться на стенках артерий, заставляя их сужаться и вызывая разные проблемы со здоровьем.

Также эксперт советует увеличить потребление здоровых продуктов, позаботившись о том, чтобы они все время были на виду. К примеру, поставьте в комнате вазу с фруктами. А вот конфеты и печенье лучше держать в непрозрачной таре, подальше от глаз.

Еще один полезный совет по снижению уровня холестерина – включить больше клетчатки в свой рацион. "Растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, предотвращая реабсорбцию желчи в кишечнике — говорит Тойн — Потом ваше тело извлекает холестерин из крови, чтобы производить больше желчи, снижая общий уровень ЛПНП".

К богатым клетчаткой продуктам относятся семена, орехи, овощи и фрукты.

Напомним, холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое совместное исследование медиков из Японии и США показало: лучшего способа снизить холестерин, чем вегетарианская диета, не существует. Придерживаясь растительного рациона в течение 4 недель, можно добиться существенного сокращения холестериновых отложений.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1387200/high-cholesterol-diet-vegetable-oils-lower-cholesterol-levels
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!