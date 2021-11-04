С помощью какого масла можно снизить уровень холестерина

У многих людей в крови повышенный уровень холестерина и если не контролировать этот показатель, то можно получить серьезную угрозу здоровью. Но есть продукты, которые эффективно помогают нормализовать холестерина.

Как снизить холестерин (фото из открытых источников)

Диетолог Коррин Тойн отметила, что при высоком холестерине важно следить за своим рационом, в частности в него нужно добавить рапсовое и оливковое масло. С их помощью можно привести показатель в норму. Это важно, потому что "вредный" холестерин может накапливаться на стенках артерий, заставляя их сужаться и вызывая разные проблемы со здоровьем.

Также эксперт советует увеличить потребление здоровых продуктов, позаботившись о том, чтобы они все время были на виду. К примеру, поставьте в комнате вазу с фруктами. А вот конфеты и печенье лучше держать в непрозрачной таре, подальше от глаз.

Еще один полезный совет по снижению уровня холестерина – включить больше клетчатки в свой рацион. "Растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, предотвращая реабсорбцию желчи в кишечнике — говорит Тойн — Потом ваше тело извлекает холестерин из крови, чтобы производить больше желчи, снижая общий уровень ЛПНП".

К богатым клетчаткой продуктам относятся семена, орехи, овощи и фрукты.

Напомним, холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое совместное исследование медиков из Японии и США показало: лучшего способа снизить холестерин, чем вегетарианская диета, не существует. Придерживаясь растительного рациона в течение 4 недель, можно добиться существенного сокращения холестериновых отложений.

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