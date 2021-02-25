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Какие продукты способны помочь в борьбе с деменцией

В этих продуктах присутствуют полифенолы

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые, исходя из результатов исследования, заявили, что необходимо почаще употреблять цитрусовые, в частности апельсиновый сок, потому что они помогают в борьбе с деменцией — заболеванием нервной системы.

Какие продукты способны помочь в борьбе с деменцией

какие продукты помогут от деменции / фото: freepik

Специалисты объяснили, что в составе цитрусовых и натуральных напитков на их основе, содержатся флавоноиды — биологически активные вещества, которые положительно влияют на организм человека. С их помощью можно улучшить работу мозга, тем самым предотвратив развитие деменции. Это заболевание характеризуется ухудшением памяти, умственных способностей, замедленным мышлением. Лекарств от этого недуга пока нет, но его можно замедлить. 

Ученые, изучив результаты экспериментов на людях, заявили, что флавоноиды, входящие в составе цитрусовых, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. То есть они защищают клетки и ткани организма от повреждений.

Доктор Дэвид Возур рекомендует употреблять овощи, фрукты, в частности натуральный апельсиновый сок, который богатый на витамины и другие ценные микроэлементы.  

Напомним, что работа головного мозга напрямую зависит от качества потребляемых нами продуктов. Но не все из них положительно влияют на мозговую активность. Есть продукты, которые медики рекомендуют исключить из рациона. Что это за продукты, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что важным фактором, влияющим на здоровья человека, является правильное питание. Недавно ученые из Университета Раш провели эксперимент и выяснили, какая пищевая привычка приводит к снижению умственной работоспособности.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1401924/dementia-care-symptoms-signs-orange-juice
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