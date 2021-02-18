Медики назвали три худших продукта для мозга

Работа головного мозга напрямую зависит от качества потребляемой нами пищи. Существует ряд продуктов, которые негативно влияют на наш мозг. Медики рекомендуют исключить их из своего рациона или значительно уменьшить их потребление.

Названы три вредных для мозга продукта - фото: из открытых источников

Доктор философии, профессор интегративной биологии и физиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Фернандо Гомес-Пинилья однажды сказал такую фразу: "Еда подобна фармацевтическому соединению, влияющему на мозг". И в зависимости от того, что вы едите, это может помочь или навредить вашим когнитивным способностям. Сегодня мы расскажем вам о нескольких продуктах, которые стоит исключить.

1. Картошка фри и другие "вкусности", обжаренные во фритюре

Продукты, обжаренные на частично гидрогенизированном масле, такие как картофель фри, куриные наггетсы, рыба в кляре, палочки моцареллы и луковые кольца, содержат одни из самых высоких количеств трансжирных кислот.

Трансжиры — это производимые гидрогенизированные растительные масла, которые остаются твердыми при комнатной температуре и не портятся. Трансжирные кислоты повышают уровень плохого холестерина и снижают уровень полезного, повышая риск сердечных заболеваний. Исследования показывают, что они также вредны для мозга.

Исследователи из Калифорнийского университета в Школе медицины Сан-Диего также провели тест памяти. Результаты были опубликованы в PLOS ONE. Оказалось, что молодые люди с самым высоким потреблением трансжиров показали худшие результаты в тесте на запоминание слов.

2. Сладкая газировка

Употребление сахаросодержащих напитков может нанести ущерб вашим умственным способностям. В них много рафинированного сахара, такого как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Множественные исследования показывают, что употребление продуктов с высоким содержанием рафинированного сахара может привести к ухудшению настроения, а в некоторых случаях даже к депрессии. В связи с этим медики рекомендуют как можно реже употреблять сладкую газированную воду.

3. Алкоголь

Алкоголь оказывает негативные влияния практически на все органы. На работе мозга он также сказывается крайне плохо. В работе, опубликованной в журнале Alcohol Research — Clinical Reviews, врачи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проверяли хронических алкоголиков, которые воздерживались от алкоголя в течение как минимум пяти дней. Им удалось обнаружить дефицит в областях мозга, участвующих в вербальном обучении, скорости обработки информации, внимании и импульсивности.

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