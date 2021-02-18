Диетолог предупредил о вредном свойстве гречки

Гречка — популярный низкокалорийный продукт, входящий в состав практически всех оздоровительных диет. Однако, врач Алексей Ковальков не рекомендует употреблять ее слишком часто, потому что она обладает вредным свойством.

вредные свойства гречки / фото:depositphotos

Известно, что в составе гречки есть много витаминов и ценных веществ, в частности кальций, калий, магний, фосфор, а также различные аминокислоты. Но в сваренном виде она может спровоцировать колебание уровня сахара в крови и появление ощущения сильного голода.

Диетолог объяснил, что сердцевина гречневого ядра содержит углеводы, которые после варки высвобождаются наружу. Поэтому, попадая в желудок, разваренная гречневая каша становится источником углеводов, которые быстро поступают в кровь и повышают уровень глюкозы в организме.

По словам эксперта, этот процесс очень негативно влияет на организм, потому что углеводы спустя 20 минут усвоятся, сахар в крови снова упадет, а желание поесть усилится. Он считает, что гречку лучше всего запаривать водой или кефиром на ночь. С помощью такого метода приготовления ее ядра останутся твердыми и продлят процесс переваривания пищи. В результате углеводы будут поступать в кровь медленно, а показатели сахара не будут колебаться.

Напомним, что те, кто привык кушать гречку каждый день, могут иметь проблемы с зубами, волосами, ногтями и костями. Особенно важно помнить об этом женщинам в возрасте 45-50. Каша препятствует усвоению кальция, а это может в дальнейшем спровоцировать остеопороз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему стоит обязательно попробовать гречишный чай.

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