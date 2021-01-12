Может подорвать здоровье: кому нельзя есть гречневую кашу

Гречневую кашу принято считать незаменимым продуктом в рационе, ведь в ней содержатся сложные углеводы, а также она способна утолить голод на длительный период времени. Однако эксперты советуют не злоупотреблять этим продуктом, поскольку это может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом пишет today.ua.

Кому нельзя есть гречневую кашу. Фото: mastergym

Главное – помнить об умеренности. Особенно это касается женщин в возрасте за 40-50 лет.

В гречневой каше есть большое количество незаменимых для организма аминокислот. Сложные углеводы обеспечивают длительное чувство сытости, а также позитивно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме этого, в гречке содержатся флавоноиды, кверцетин и рутин, которые способствуют укреплению стенок сосудов, а также являются отличной профилактикой против болезней сердечно-сосудистой системы. Также употребление гречки повышает уровень гемоглобина в крови и снижает кровяное давление.

Но несмотря на все вышеперечисленные плюсы этого универсального продукта, слишком часто кушать его все же не рекомендуется. Так как это может привести к тому, что кальций будет плохо усваиваться организмом. А те, кто привык кушать гречку каждый день, могут иметь проблемы с зубами, волосами, ногтями и костями.

Особенно важно помнить об этом женщинам в возрасте 45-50. Каша препятствует усвоению кальция, а это может в дальнейшем спровоцировать остеопороз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша идеально подойдет для завтрака. Эксперты по здоровому питанию рекомендуют добавлять в свой рацион льняную кашу. Готовится она легко и просто, а главное — приносит организму неоценимую пользу. Ее можно употреблять на завтрак, а можно использовать в качестве перекуса. В чем же ее польза?

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