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Ученые назвали еще одну причину быстрого старения мозга

От этой привычки нужно срочно избавляться

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Важным фактором, влияющим на здоровья человека, является правильное питание. Недавно ученые из Университета Раш провели эксперимент и выяснили, какая пищевая привычка приводит к снижению умственной работоспособности.

Ученые назвали еще одну причину быстрого старения мозга

что вызывает старение мозга (фото из открытых источников)

Специалисты во главе с врачом Пуджи Агарвал провели исследование, в котором приняло участие 5 тысяч человек, возрастом старше 65 лет. Одна группа добровольцев придерживалась Средиземноморской диета, а вторая — "Западной". Каждые три года участники эксперимента заполняли анкеты, в которых проверялись их навыки обработки информации, память, а также они указывали, какие продукты употребляют чаще всего.

Проанализировав их данные, эксперты пришли к выводу, что у людей, придерживающихся Средиземноморской диеты, медленнее проходило снижение умственной работоспособности, по сравнению с другими участниками. Более того, их мозг становился в среднем почти на 6 лет моложе. 

По словам Пуджи Агарвал, привычка употреблять продукты "Западной диеты", а именно красное мясо, сладости, фаст-фуд, жирные молочные продукты, плохо сказывается на работу мозга, ускоряя его быстрое старение. 

Давно считается, что Средиземноморская диета, включающая в себя овощи, фрукты, рыбу, орехи, оливковое масло и цельнозерновые продукты, одна из самых полезных в мире. Такой тип питания положительно влияет на работу мозга и сердечно-сосудистой системы, а также помогает предотвратить серьезные заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какао — не только вкусный, но еще и очень полезный для мозга напиток. В нем содержатся флавоноиды, которые позитивно влияют на умственные способности человека. 


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Источник: https://www.eatthis.com/news-mediterranean-diet-benefits-brain-age/
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