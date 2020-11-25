Назван напиток, который повышает активность мозга

Оказывается, что помочь в этом деле нам сможет какао. В этом напитке содержатся флавоноиды, которые позитивно влияют на умственные способности человека.

Напиток, который повышает активность мозга. Фото: unsplash

Группа экспертов из Британии и Америки провела новое научное исследование, в котором они детально изучили, как флавоноиды влияют на работу мозга. Они выяснили, что эти органические вещества наполняют мозг кислородом, что "пробуждает" наши когнитивные способности.

Они также добавили, что маленькие молекулы можно найти в составе большинства фруктов и овощей. Именно наличие этого компонента делает их такими полезными и яркими.

Так, ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 18 человек. Сначала участники должны были выпить какао, которое было сильно насыщенное этим веществом, а потом – напиток, в котором содержалась минимальная доля флавоноидов.

Через некоторое время добровольцам увеличивали содержание углекислого газа в воздухе, что должно спровоцировать приток крови к мозгу. А потом они должны были решить несколько несложных задач. И стоит отметить, что данное испытание прошли все без исключения. Из этого следует вывод, что какао действительно повышает активность нашего мозга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на уровень холестерина воздействует какао.





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