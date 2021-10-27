Какое растение может защитить от развития деменции

О здоровье мозга нужно заботиться с молодости, поэтому добавьте в свой рацион базилик. Ученые выяснили, что это растение способно защитить от деменции.

Как предотвратить деменцию (фото из открытых источников)

Специалисты из Университета Южной Флориды выяснили, что такое неприхотливое и доступное растение как базилик, способно предотвратить слабоумие, характеризующееся нарушением в когнитивной сфере. Дело в том, что базилик содержит фенхол — природное соединение, которое может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Этот эффект связан с механизмами его восприятия микробиомом кишечника. Ученые выяснили, что природный компонент уменьшает число так называемых клеток-зомби, или стареющих нейронных клеток. Такая клетка перестает размножаться и медленно умирает. Их скопления были выявлены в больных и стареющих органах. Считается, что это обстоятельство провоцирует воспаления и т.н. "сигналы стресса" или смерти, которые принимают соседние и здоровые клетки.

Более того, базилик содержит витамины С, В, К, РР, а также калий, магний, фосфор, железо, медь и другие микроэлементы, необходимые для поддержания всего организма в тонусе. Растение способно улучшить обмен веществ, нормализовать давление, а также укрепить иммунную систему.

Напомним, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, эксперты советуют принимать корень одуванчика, который широко используется в китайской медицине. Что же в нем особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские диетологи рекомендуют для борьбы с перееданием использовать мяту – растение, которое пользуется спросом и в медицине, и в косметологии. Запах растения способен усмирить приступы голода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!