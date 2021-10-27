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Какое растение может защитить от развития деменции

Сотрудники Университета Южной Флориды выяснили, что употребление базилика может защитить от развития деменции

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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О здоровье мозга нужно заботиться с молодости, поэтому добавьте в свой рацион базилик. Ученые выяснили, что это растение способно защитить от деменции.

Какое растение может защитить от развития деменции

Как предотвратить деменцию (фото из открытых источников)

Специалисты из Университета Южной Флориды выяснили, что такое неприхотливое и доступное растение как базилик, способно предотвратить слабоумие, характеризующееся нарушением в когнитивной сфере. Дело в том, что базилик содержит фенхол — природное соединение, которое может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Этот эффект связан с механизмами его восприятия микробиомом кишечника. Ученые выяснили, что природный компонент уменьшает число так называемых клеток-зомби, или стареющих нейронных клеток. Такая клетка перестает размножаться и медленно умирает. Их скопления были выявлены в больных и стареющих органах. Считается, что это обстоятельство провоцирует воспаления и т.н. "сигналы стресса" или смерти, которые принимают соседние и здоровые клетки.

Более того, базилик содержит витамины С, В, К, РР, а также калий, магний, фосфор, железо, медь и другие микроэлементы, необходимые для поддержания всего организма в тонусе. Растение способно улучшить обмен веществ, нормализовать давление, а также укрепить иммунную систему.

Напомним, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, эксперты советуют принимать корень одуванчика, который широко используется в китайской медицине. Что же в нем особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские диетологи рекомендуют для борьбы с перееданием использовать мяту – растение, которое пользуется спросом и в медицине, и в косметологии. Запах растения способен усмирить приступы голода.


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Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/nazvano-dostupnoe-rastenie-zashchishchayushchee-ot-razvitiya-demencii
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comments

Обсуждения

Василий

сегодня, 07:06

20 грамм спирта,30 грамм украинского свиного сала и умеренный активный образ жизни и ни какая деменция не развивается до 150-200лет

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