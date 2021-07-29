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Какое растение поможет поддержать здоровье сердца

Исследователи рассказали, какое растение способно поддержать работу сердечно-сосудистой системы

29 июля 2021, 23:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, эксперты советуют принимать корень одуванчика, который широко используется в китайской медицине. Что же в нем особенного?

Какое растение поможет поддержать здоровье сердца

Как улучшить работу сердца / Фото: asienda

Издание Еxpress пишет, что корень этого растения способен защитить от сердечных заболеваний, а также он помогает при проблемах с желудком и печенью. Травники же говорят, что лечебные свойства корня куда шире, например, он помогает нормализовать уровень холестерина в крови, помогает при диабете и защищает от онкологии. 

В сыром одуванчике содержатся витамины А, В6, В9, а также С, поэтому он в добавок укрепляет иммунную систему, помогая организму эффективно справляться с различными бактериями и токсинами. 

Исследователи пришли к выводу, что корень одуванчика способен защитить от окислительного стресса, связанного с атеросклерозом, и снизить индекс атерогенности.

Кроме этого, поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы можно другими способами, например, контролируя свой вес, кровяное давление, уровень холестерина. Также стоит пересмотреть рацион питания, включить в свой день физическую активность и снизить употребление алкоголя и в целом отказаться от вредных привычек. 

Напомним, что сердце является не только большой мышцей, отвечающих за перекачивание крови в организме, но и одним из самых главных органов в нашем теле. Для того чтобы оно работало без проблем, следует вести соответствующий образ жизни, заниматься спортом, употреблять здоровую пищу. Какие продукты являются весьма полезными для нашей сердечной мышцы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Сергей Агапкин рассказал, какой продукт необходимо добавить в рацион, потому что он улучшает работу сердечно-сосудистой системы.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1468806/heart-attack-disease-dandelion-lower-cholesterol-reduce-risk
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