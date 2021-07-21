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Какие три продукта наиболее полезны для сердца

Эксперты выяснили, какие продукты помогут поддержать работу сердца

сегодня, 22:28
Автор:

Вечканова Елена

Сердце является не только большой мышцей, отвечающих за перекачивание крови в организме, но и одним из самых главных органов в нашем теле. Для того, чтобы оно работало без проблем, следует вести соответствующий образ жизни, заниматься спортом, употреблять здоровую пищу. Какие продукты являются весьма полезными для нашей сердечной мышцы, рассказали "Нньюз".

Какие три продукта наиболее полезны для сердца

Яблоки, рыба и авокадо позитивно влияют на работу сердца. Фото: Envato

Рыба

Даже если вы являетесь заядлым любителем мяса, иногда отказывайтесь от него в пользу рыбных блюд. Самым оптимальным, по советам кардиологов, будет вариант с употреблением рыбы два раза в неделю.

Также помните: чем более жирной является рыба, тем больше в ней находится полезного вещества омега-3. Именно оно и дает позитивный эффект для сердца.

Также рыбные продукты улучшают состояние наших волос и в целом кожи.

Авокадо

Этот фрукт является настоящим кладезем витаминов. Также в нем содержатся различные полезные для человеческого организма жиры.

По отношению к сердцу составляющие авокадо делают огромную работу. При его употреблении улучшается работа сердца и сосудов в целом. Также замедляется вероятное развитие гипертонической болезни.

Яблоки

Этот простой, но любимый многими фрукт, как и авокадо, помогает в профилактике различных сердечных заболеваний. Также сердце получает набор необходимых полезных веществ, если вы регулярно едите яблоки. Специалисты считают, что если есть парочку плодов в день, ваше сердце вас отблагодарит работой без перебоев.

А еще яблоки регулируют наличие плохого холестерина в нашей крови, и это также позитивно сказывается на сердце.

В целом медики рекомендуют людям, которые хотят поддержать сердце, налегать на сырые овощи-фрукты. Также неплохим вариантом будет уменьшить потребление соли и сахара.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую рыбу рекомендует употреблять в пищу людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать несколько полезных советов насчет того, как сердечники могут справиться с летней жарой.


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Источник: https://nnews.com.ua/yaki-3-produkty-korysni-dlya-sertsya-porady-kardiologiv.html
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